Omicron疫情海嘯來襲，但政府的防疫對應卻遲鈍、混亂又矛盾，讓民眾看不出邏輯且無所適從。當疫情即將狂飆時，為什麼不肯提升警戒？明明沒有兒童疫苗、快篩也準備不足，為什麼居隔要愈放愈寬？蔡政府過去2年來是個嚴防死守的防疫模範生，怎麼在大難來臨時卻撒手放生了？

快篩擠爆藥局 蹈覆轍

換一個邏輯思考，若蔡政府認為Omicron重症與死亡率低，但傳播力強，與其花大量資源圍堵清零卻無法成功，不如不要加嚴管制，讓病毒對台灣社會進行洗刷，感染者絕大部分會產生抗體，台灣便會有了群體免疫；會死的人就去死一死，就像是戰爭中必有的傷亡，算是另類的自然汰擇。然後，估計疫情會肆虐2、3個月，台灣在一番陣痛後，疫情將漸趨平緩，經濟生活如常繼續，以民進黨大內宣的洗腦功力，半年後足可扶持衛福部長陳時中勝選台北市。這樣的邏輯對照蔡政府目前的防疫態度，是不是比較接近？

當然，蔡政府可以說沒這回事，政府仍然在全力防疫。但是，全力防疫是在全球Omicron狂飆時放寬入境居隔限制？是對兒童疫苗拖拖拉拉一直沒放行，對BNT兒童疫苗也三卡五卡，直到確診大增才緊急同意？還是突兀地把居隔大幅放寬成3+4，又沒準備好足夠的快篩劑，讓民眾大排長龍擠爆藥局？全力防疫，是讓2歲男童被延遲送醫而亡，基隆確診婦人無法住院而猝死家中？疫情才剛剛起個頭，我們的防疫就如此荒腔走板漏洞百出，未來個案大爆發時，還會冤死多少人？這是難以避免的傷亡，還是政策殺人？

前國健署長邱淑媞說得最直白，蔡政府根本是在騙人民，去年5月疫情，死亡數不是官方公布的800多人，當時人口死亡數比前一年超額了5000多，這些都是被掩蓋的黑數。由於蔡政府刻意壓制篩檢，免得數字難看壞了防疫模範生的名聲，台灣PCR篩檢能量始終落後其他國家，去年疫情大爆發時，篩檢嚴重塞車，很多人是猝死幾天後才做出來是陽性。當時入境也不篩，以致有人死在防疫旅館。各國通行的廉價家用快篩，政府當時根本不准在台灣上市。至於疫苗一直玩政治搞烏龍，最後靠捐贈救命則根本貽笑國際，衛福部長陳時中本來還規畫出訪去做「感恩之旅」，搞得好像是件很風光的事，是不是應該先巡迴全台做個「謝罪之旅」呢？

死亡認定救濟 拖牛車

那是去年的慘痛經驗，但政府有學到教訓嗎？沒有！近半年來Omicron席捲全球，國外有太多的經驗可以參考，但政府有學到什麼嗎？也沒有！現在兒童還沒打疫苗，快篩一劑難求，民眾被居家檢疫（10+7）、居家照護（10+7）、居家隔離（3+4）搞昏了頭，指揮中心的政策又一改再改，大家聽得霧煞煞，打1922或衛生局不是打不通就是被踢來踢去；匡列接觸者的責任落在確診者及服務機構頭上，疫調單位被動接收資訊，還因為工作爆量彙整速度拖慢，很多人到居隔結束都沒收到居隔通知書。現在連簡訊實聯制都取消了，要大家用各憑良心的社交距離App，很多店家根本已經沒在管。怪不得陳時中一再強調大家要「自主應變」，其實就是政府已經追不上疫情，也不想再花力氣追，隨人顧性命，大家自求多福吧！

政府應對遲緩的還不只防疫，對接種疫苗不良事件的認定與救濟更是拖牛車般落後。台北市1名16歲的少女打BNT後去世，申請受害救濟沒有得到協助，過了3個多月有關單位仍不給個死因，拿不到死亡證明，遺體冰到臉都變形了還無法下葬，讓父母傷痛欲絕。事實上，疫苗不良事件通報已近2萬件，死亡近1500件，至今只審議了數百件，其中只有1成被認為與疫苗相關。由於我國疫苗不良事件審核太慢、認定太嚴，受害者完全缺乏保障，也難怪長者會對疫苗卻步，以至於銀髮族必將成為這波疫情爆發的最大傷亡群。

疫情海嘯正向台灣撲來，而政府連取消餐廳內用都不肯，如此放生式的防疫，是救人還是殺人，3個月後，血淋淋的數據會告訴我們答案。