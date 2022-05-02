上海疫情封城超過1個月，愁雲慘淡的大環境下，藝人劉畊宏健身影片意外爆紅，在微博獲得6000多萬次點閱，抖音觀看次數破億次。大陸官媒以「台灣人移居大陸成功」的敘事，證明北京對台政策正確有效，但「劉畊宏現象」背後還有更多值得深思的社會現象和民意思潮，有待兩岸有心人充分探討。

映照兩岸和平初心

劉畊宏出道很早，在兩岸綜藝圈名氣不小，幾年前參加大陸親子真人秀《爸爸去哪兒》，再次受到一波關注，疫情期間憑藉健身影片獲得大陸全民矚目，可能連他自己都出乎意料。事實上，近些年在大陸「網紅經濟」、「飯圈文化」大潮下，網路上不缺被資本包裝熱捧的「小鮮肉」明星，至於健身或重訓課程，也有大量專業教練在線指導，劉畊宏脫穎而出，其實是「偶然中的必然」。

之所以說是「必然」，歸根究柢在於「唯真不破」四個字。翻看劉畊宏在微博的發文紀錄，大多以分享家庭生活、運動休閒為主，文字風格輕鬆自然、平鋪直敘，應是他本人撰寫。要知道，最近幾年大陸娛樂圈，明星的個人粉專都被視為「搖錢樹」，除了有專業團隊企畫、撰文、炒作之外，背後更有「飯圈」熟練操作、推高熱度。至於微博內容不僅多半直奔「流量變現」而去，還小心翼翼避開任何「政治不正確」的疑慮。例如，每逢大陸政治紀念日或其他敏感時間點，不少台灣藝人在微博必須要做迎合大陸網民的表態，否則就可能遭遇圍剿，甚至導致「被封殺」。

因此，在「資本至上」、「娛樂至死」與「政治至高」三座大山重壓之下，大陸社交媒體「星味」愈來愈濃，「人味」卻愈來愈淡，看似五彩繽紛的圖文和影片，背後卻是千篇一律的綜藝流水線產品。「劉畊宏現象」的橫空出世，雖然有封城導致許多大陸年輕人在家賦閒的偶然因素，但最根本上打動和吸引大陸民眾的，還是劉畊宏不加修飾、返璞歸真的氣質。例如，劉畊宏太太王婉霏在跳健身操時，多次因體力不支而累趴的表情，令民眾對其親切感大增，相信這些累趴的橋段，沒有提前設計的成分。

這不禁讓人聯想到，最近幾年大陸無論是面向海外，還是面向台灣，都出現了大量以「網紅經濟」為包裝，宣傳或介紹大陸經濟發展、社會面貌的影片。只要在臉書、YOUTUBE等社群網站搜尋，就能看到不少類似影片。透過鏡頭，雖然確實能看到大陸現代都市、機場、高鐵以及繁華的商業中心，也能感覺到大陸社會井然有序，但問題在於某些「網紅」往往以一種誇張到令人不太舒服的語氣或神態，去讚美大陸的發展成就，最後「宣傳」效果恐怕只會適得其反。如果將上述現象與大陸「流量至上」的網路文化進行對照，再來看看唯真不破的「劉畊宏現象」為何走紅，主事者應該有所反思。

戳破網路民粹虛象

其實不只劉畊宏的健身操，長居上海的音樂人曹啟泰，也在封城期間上傳了《明天會更好》的新版MV，在微博和微信的點閱量超過45萬次，同樣獲得了許多大陸網民的共鳴。可以說，在上海最艱難的封城期內，以劉畊宏、曹啟泰為代表的台灣人，正在以自己的方式，給成千上萬大陸民眾心靈的慰藉，發揮了安撫人心的重要作用。如果從這個角度去思考兩岸關係、兩岸交流的未來，完全沒有理由悲觀。

首先，劉畊宏、曹啟泰在上海封城期間受到歡迎，徹底戳破了所謂「反台仇台成為大陸主流民意」的網路民粹虛象，絕大多數大陸民眾對台灣人友善、親切，不會因為一些反台激進民粹，就輕率把兩岸關係推向敵我矛盾的危險境地。

其次，面對當今的大陸社會和大陸市場，台灣仍握有相當強的軟實力，沒有必要妄自菲薄。但也需認識到，台灣真正的軟實力優勢，源於中華文化的基礎與西方現代文明的融匯，兩者缺一不可，而這也是維繫兩岸和平的重要紐帶。

人的幸福本來就是純潔而美好的，「劉畊宏現象」就貴在擁有一顆純真的初心，容不得任何政治化的消費或侵擾，希望兩岸交流也能堅守初心，只有回歸人與人之間最本質的交流與理解，兩岸之間因仇恨與偏見所造成的裂痕，才能透過善意逐漸弭平。