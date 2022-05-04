台灣電子媒體以極大時段評論俄烏戰事，放諸世界真屬少有，反映的並不在關心國際形勢，君不見，除TVBS的《FOCUS全球新聞》與《文茜的世界周報》等極少數節目外，台灣基本不見國際局勢的系列報導，新聞台除政論內宣外，多是誰與誰發生糾紛的鄰里之事，而如今談俄烏卻如戰臨家門，一句話，正因：「今日烏克蘭，明日台灣」。

兩岸是否可類比於俄烏，牽涉向度極多，在此，大內宣當然盡找對自己有利的話講，所以必須大力強調中俄是秩序的破壞者，而美國科技冠於全球，美台「堅若磐石」，二顆天王星就可擊沉莫斯科號，台灣又有那麼多雄二、雄三，還怕什麼！

然而，先不說這樣的類比原就只看對自己有利的部分，即便真有立論，也還屬相上之比，並未觸及本質。畢竟，反戰者雖認為戰爭都是罪惡的，但不同戰爭原有它不同的動機與目的，識得此，才有拆除引信的可能，而在這，兩岸與俄烏就有本質的不同。

不同，一是俄烏乃兩國，但國際秩序基本就承認一個中國。換句話說，儘管以美國為首的陣營希望將兩岸之事國際化，但兩岸若戰，本質還是內戰，要這內戰的基點不在，就須承認一中一台，其後果將難以想像。

本質不同，更根柢的是，若戰，在大陸，就是一場「民族聖戰」。將戰爭予以神聖化，通常發生在宗教領域，如十字軍東征，中國人常自豪歷史上不曾發生宗教戰爭，但這不意指它不會為它的神聖領域而戰。

中國是「人間性」的文明，生命的終極依歸並不指向超越的彼岸，而在活生生的此岸，這此岸，固可以如道家之「齊萬物，一得失」、禪家之「死生一如」般直就人間顯其超越，但在儒家影響下的多數中國人，它則是「家國天下」的承擔與完成。

「家國天下」，是將家的觀念擴充到國與天下，因這觀念，中國成為一個「泛氏族」的國家，不僅同姓氏強調「五百年前是一家」，許多姓氏祖述緣起，也都上溯至共同的先古帝王，所以概稱「炎黃子孫」，對此，了解中國的西方學者描述得好：「中國是一個偽裝成國家的文明」。

這句話指的是，在西方，一個文明可以分成許多國家，但由於「家國天下」的觀念，中國這文明就只成為一個國家。而因國乃「家之大者」，移孝作忠在中國就成為天經地義之事；中國人的價值觀也偏向群體主義，往往被要求為大我而犧牲小我，最光彩的事是光宗耀祖，最不能忍受的事，是數典忘祖。

正如此，其他的事基本都可以坐下來談，但你說台灣人不是中國人，就觸到了底線，對許多大陸人來講，台獨，主要不是政體的問題，是認同的問題。

就因這民族認同在中國文化的根柢性，許多留學外國也具國際觀的大陸人，一樣不能接受台灣一些人的「數典忘祖」。許多人以大陸贊成統一者如此之多，是思想教育的成果，根柢地，還有這深層的文化原因。所以平日溫和的人談起台獨，一樣不排斥武統，而百年來的國族屈辱，對台灣如此親美就特別敏感。

大陸許多知識分子對中國最適合哪種政治制度，態度上其實是有彈性的，對他們來講，一國兩制不只是對歷史問題的智慧處理，還可提供中國人「實踐檢驗真理」的機會，但如果你否認是中國人，這一切的可能性就不在，真戰，也就不計代價。

「家國天下」的觀念及由之而成的文化特質，其利其弊，以及它未來會不會產生彈性與位移，當然可以討論，但宋之後，它一直是多數中國人的觀念，正因此，兩岸若發生戰爭，也就非有些人以為的是地緣政治之戰、制度之戰，更根柢的，還有那「民族聖戰」的本質，這才是台海與俄烏間最大不同處，遺憾的是，在台灣能見及此、能面對此者，又有多少人！

（作者為文化學者）