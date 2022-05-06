中央疫情指揮官陳時中的維基百科頁面，近日遭篡改為「防疫失當、惡意放寬，陳時中在2022年8月被依法起訴」。起訴云云自是搞笑，但「惡意放寬」卻說出了多數民眾心中的最大疑慮。明明台灣4月初疫情處於可控局面，究竟出於什麼原因，指揮中心一路放寬防疫準則？難道民進黨政府不該說清楚講明白？

民眾的疑慮不是沒原因。以近半年為例，自去年11月初到今年4月初這5個月，每日平均新增確診數少則「加零」多則400例；這數據反映了台灣民眾嚴守社交距離，及醫事系統高度警惕的成果，也是面對全球疫情籠罩下台灣展現了了不起的防疫決心。但何以4月中旬起，確診數開始快速飆升？

難道這段時間病毒發動了突襲？還是政府防疫管制措施突然失能？又或指揮中心兩手一攤說「我累啦！」還是有人要選市長，乾脆放手？陳時中心裡怎麼想，只有他自己知道，但豈能怪民眾質疑政府放寬管制措施？

實則是，去年底副總統賴清德已呼籲，讓台灣早日進入與病毒共存的新常態生活，今年初前副總統陳建仁也說，台灣疫苗施打率逾7成，別害怕與病毒共存。所以問題在於，蔡總統該出面說清楚，台灣要和國際接軌，透過群體免疫，與病毒共存。

但整個政府至今高來高去，沒人願說清楚，也難怪外界不滿，是沒人敢擔風險責任嗎？還是沒把握一旦放手轉型，台灣疫情風險能處於防控狀態。

他山之石可以攻錯，借鑑他國的做法沒什麼不對，但台灣真做好防疫模式轉型的配套了嗎？有信心全面掌控足夠的醫療量能嗎？從近日醫療體系叫苦連天，藥局前大排長龍，到快篩決策混亂不堪，實在讓老百姓沒信心！