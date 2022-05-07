母親節是個溫馨、充滿感恩的日子，然而，物價飛漲使眾多媽媽感受到持家實在不易，遑論疫情快速猛飆，整個社會惶惶不安，特別是兒童疫苗政策的混亂甚至疫苗不足，且已有幼兒染疫死亡，更不知讓多少媽媽感到焦慮。

疫情物價飆 超不安

行政院主計總處新近公布4月的消費者物價指數（CPI）年增率為3.38%，這是116個月以來的最大漲幅。4月CPI的7大類指數全部上漲，其中，食物類大漲6.91%，漲幅最多。而「行政院穩定物價小組」所關注的17項重要民生物資，4月平均年漲4.41%，漲幅最高的是雞蛋24.39%，其他如麵粉、麵包、豬肉等，漲幅也都在7%以上。

萬物齊漲，政府卻反應遲頓、一再錯過調節的時機，民眾的日子越來越不好過。為家人張羅、料理三餐的媽媽，壓力之大可想而知；農委會處理民眾最關心的物價問題，動作總是慢吞吞，組織升格倒是一馬當先，如此顢頇無能，竟然還要往上升級，官越做越大、薪水越領越多。

另一個讓媽媽揪心的就是一路爆發、不知將伊於胡底的疫情。7日國內單日確診病例高達4萬6536例，且漲勢未歇，其中，兒童染疫的情況也在持續增加中。4月間1名2歲幼童確診，病程進展之快速與嚴重，是過去沒有發生過的案例，儘管經過連日搶救並投用藥物，這位2歲的男童仍宣告不治，父母哀痛的眼淚，政府看到了嗎？

目前6-11歲兒童的半劑莫德納疫苗已陸續在各縣市開打，不過，家長普遍比較放心的BNT兒童疫苗仍未抵台，不少家長仍在等待中。根據指揮中心公布的數據顯示，今年到5月5日，零歲至9歲的兒童染疫人數為2萬4136人，占所有染疫人數比率為11.7%，這個比例不算低；此外，一個星期以來，兒童染疫人數增加了1萬6944人，增幅4成2；兒童免疫功能還沒有發展齊全，一旦確診，併發症的變化特別快，因此醫界提醒，5歲以下兒童確診人數快速增加，必須特別關注。

不少國人習慣以外出用餐方式慶祝母親節。疫情居高不下，加上指揮中心嚴重落後部署，讓被迫「與病毒共存」的國人，連最基本的快篩劑都買不到，怎敢安心外出用餐？網路民調顯示，不少網友認為，今年母親節送快篩劑給媽媽，可以讓自己和媽媽都更安心。如此反諷的現象，足證指揮中心的無心與無能，指揮官陳時中羞不羞愧啊！

教育部統計，部分班級停課的學校逾1500所，其中，幼兒園和國小加起來已經超過了1000所，如何安排停課孩子們的生活且能持續學習，家長們真是傷透腦筋；尤其指揮中心和教育部的停課標準變來變去，地方政府與各級學校無所適從，這個母親節別說慶祝了，許多家庭的生活早就被搞得一團亂。

0-6歲國家養 再落空

對許多家長來說，另一個焦慮的問題就是如何在工作和育兒中取得平衡。總統蔡英文在競選時就宣布，她會在總統任期內提高家長自行育兒津貼，從過去每個月2500元補助加碼到5000元；2020年父親節前夕，蔡政府再度宣示這個政策，不過，事實上，這個政策預定今年8月份才會實施，而且即使實施，也不能與地方政府已經發放的育兒津貼併領，等於是逼迫人民必須放棄其中之一。

去年母親節前，蔡英文再度表示，適逢母親節將至，政府將會持續推動「0-6歲，國家跟你一起養」的政策，讓大家「願婚、敢生、樂養」。然而，婦女新知基金會日前在記者會上指出，0-2歲公共托育資源嚴重不足，送托率低至17.1%，而且還有城鄉不均的問題，雙北托育資源占了全國的55%，其他縣市更難等到托育的機會。

據婦女新知的了解，通常0-2歲的小孩是讓媽媽帶，國家缺席的結果就是照顧責任家庭化，因而造成女性的勞動參與率長年停在51%左右，無法提升，對有意願工作的女性來說，實在很不公平，當然也不利於家庭經濟。連0-2歲的托育都還差那麼遠，家長們要等何年何月才能享受蔡英文喊了幾年的「0-6歲國家養」政策？

蔡政府與其花力氣、資源猛做大內宣，不如下工夫認真做事，平抑物價、有效防疫、協助育兒，讓媽媽安心，才是最好的母親節禮物，更是幸福台灣的基礎。