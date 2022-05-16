近日立陶宛多家媒體報導，立陶宛外銷台灣的農產品遭到卡關，當地輿論質疑台灣的誠意。農委會主委陳吉仲澄清，政府絕對沒有卡關，農委會3月已收到立陶宛牛肉輸出申請，正加速處理中。

立陶宛去年同意蔡政府設立「台灣代表處」，遭北京經濟制裁和政治施壓，於是蔡政府允諾力挺立陶宛。除了進口遭大陸拒絕的蘭姆酒，國發會主委龔明鑫於去年10月率領65人經貿考察團赴立陶宛，並簽署了6項合作備忘錄。

不僅如此，蔡政府在原先承諾的2億美元中東歐投資基金之外，另外加碼提供10億美元融資基金，促進與立陶宛之間的經貿合作。

但是當地輿論質疑，台灣所稱的2億美元「中東歐投資基金」，並不是全給立陶宛，只是「優先給立陶宛」。此外，駐立陶宛代表黃鈞耀表示：「我們並不是政治性的投資，我們是要找到對雙方科技互補，彼此可以產生綜效的領域，因此必須要一些時間。」

對於當地輿論的質疑，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯聲稱：「我預期我們可以超越與中國建立的3億歐元出口額，我們與台灣出口額目前已達約5千萬歐元。」由此看來，蔡政府必須加把勁，不但要盡速使立陶宛外銷台灣的金額超過3億美元，還要跟立陶宛解釋清楚，原先承諾的12億美元到底能夠分配多少給立陶宛，以免使立陶宛產生期待過高的誤解。

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