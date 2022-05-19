1980年代初期，我以一位律師身分，介入當時社會改造的思想與運動，參與立委選舉並順利當選。

就在這段期間，我以《海潮雜誌》為名創辦刊物。稱之為「海潮」，既意味著民意如浪潮，有良知的知識分子必當以關切基層權益為前提，在潮流中扮演推動社會進步的角色；同時也意味著人民追求和平的浪潮，得以在台海兩岸之間相互激盪。這種蘊涵著社會變革與族群和平共處的政治思維，在我年輕求學於巴黎的年代，每每於思及家鄉芬芳故土，思及民主與平等的歷史潮流時，格外澎湃洶湧。

當時，對於台灣長久受制於冷戰/戒嚴體制的箝制，已有著一定程度的反思與批判；對於既往的殖民壓迫，以及二戰後新殖民主義帶來的困局，我們懷抱著解放的情懷與理想，和全世界受壓迫的民族站在一起，共同奮鬥。就在這樣的思想背景底下，我們延續前人留下的奮進精神，開辦了《海潮雜誌》。

當年戒嚴體制下，黨外雜誌風起雲湧。我與《海潮雜誌》的編輯們日夜奔忙編務撰稿，還要避開情治人員的搜索、監聽與查禁。有時，將網版帶往三重地下印刷廠印製，卻仍躲不過情治單位的偵查，血汗成果被全數抄剿。

《海潮雜誌》因為內容犀利紮實，在南台灣堪稱獨樹一幟，且曾獲當年「黨外編聯會」頒發年度首獎。此外，與當年眾多黨外雜誌相比，在思想深度與文章理路上，也有一定程度的差異。這主要來自於我們主張言論自由，應與進步的人道主義精神同步進行。在政治、經濟、文化、思想層面上，我們深切關懷勞動大眾，常自願做為底層民眾的喉舌；我們也主張兩岸和平發展，結束民族分裂的悲劇。這樣的主張，有別於當年服膺於美、日豪門菁英民主的主流黨外，因此，彼此之間漸行漸遠。

《海潮雜誌》絕非膚淺盲動的激進言論集結所，更和當年僅僅高呼打倒國民黨，卻缺乏分析與論述內涵的刊物，有著很大的差別。這樣的精神，我和有志一同的夥伴們，共同維繫了長達40年的時光。基於上述的認知與情懷，我們決定突破困難，重拾海潮精神，並因有機會認識不同世代的同行者，在密集對話交流之後，決定以「海潮智庫評論」為名，創辦平面與網路刊物。

《海潮智庫評論》將承接海潮雜誌的精神，延伸歷史記憶的能量於未來的開創，對於台灣情勢提出進步觀點，並在網路與紙本刊物的發行中，開展兩岸和平對話的新契機。於今，一場俄烏戰爭帶來新國際情勢的反思與開展，並提供人類思考面對兵燹危機之際，如何權衡戰爭與和平的利害關係，在地緣政治與新冷戰的衝撞下，如何看待自身的位置，思考如何在風暴圈內，始終能夠堅持「關懷生命、追求和平」的悲願。

多年以來，我一貫主張與社會弱勢者站在一起，並落實於社會正義的道途中；與此同時，我非常關切任何生命、財產的安全。在天災人禍的場合，我們最常不捨的是生命的犧牲，就像天下母親對孩子的疼惜一般。相同地，對於可以避免發生的戰爭，相信大家都和我一樣，有一顆母親般關切家鄉與眾生的心，並深深相信：因為母親是堅強與悲憫的化身；所以，必將會站在預防戰爭發生的最前線。

「海潮智庫」，探尋人類社會的和平路線圖，讓無辜的生命得以倖免於災難，讓人民可以共同生活，而且可以生活得更好。

（作者為前立法委員、海潮智庫發起人）

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