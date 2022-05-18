國家政策基金會18日舉行520系列「司監走鐘 護航不法！」記者會。會中針對民眾對於蔡政府在司法、監察相關表現的評價，對蔡總統推動司法改革的信心，以及特定（浩鼎、曲棍球案）個案與疫情相關案件之態度，公布相關民調數字。（粘耿豪攝）

國民黨智庫今召開520蔡政府施政總檢討「司監走鐘，護航不法」記者會，公布一份民眾對蔡政府在司法與監察相關表現的民調，結果顯示，51.7％的民眾不相信司法，52.9％的人對蔡英文總統推動司法改革成效沒有信心，並認為58.8％的人認為陳菊擔任監察院長以來，監察院已失去公正獨立性。

國民黨智庫內政法制組召集人黃德福指出，智庫從5月11日至14日，針對國內18歲以上民眾進行調查顯示，51.7％的人不相信司法公正，51.5％的人不相信法官會公正審判案件，在6成表達意見的民眾中，有41.4％的人不相信新任檢察總長邢泰釗會公正不受政治干預。

根據調查，民眾被問到是否相信大法官未受不當干涉，會公正解釋憲法？有53.3％的人表達不相信，74.3％的人不了解蔡英文總統的司改理念與措施，52.9％的人對於蔡英文推動司改成效沒有信心。

調查顯示，有46％的民眾認為監察院聲請懲戒法院再審前中研院長翁啟惠申誡案並不適當，45.9％的人認為監察院二度彈劾調查曲棍球案檢察官並不適當，58.2％的民眾認為監察院在疫情監督上有雙重標準，65.6％的人認為監察院近二年來並沒有發揮應有功能，58.8％的人認為監察院已失去公正獨立性。

前監委仉桂美認為，監察權是保障人民基本權的，如疫苗與防疫措施等涉及憲法保障之健康權、攸關人民權利事項者應優先處理。她指出，最近二公約報告評鑑剛結束，其中一項認為台灣對防疫政策受損的人民補償不足，防疫資訊討論中有濫行移送（假新聞）問題，社維法修法停滯，可見台灣防疫在健康權和人權間，並未衡平，現任的監察權不能視而不見。

仉桂美並指出，「一案多查」，非常不可取。從國際公約、國內法到國內實務都有禁止重複評價相關規範，監察院卻常一案多查。曲棍球案歷經三次彈劾、翁啟惠案經懲戒法院三次駁回，均令人對於監察院觸碰司法權核心的問題感到失望。

黃德福認為，根據憲政架構，司法和監察應該超出黨派、公正行使權利，蔡總統執政六年，對於司法及監察的角色與功能，可謂「司監走鐘、護航不法」，司法及監察權喪失了獨立性，護航政府。對於廢監察院的建議，黃德福認為不適當，因為廢了監察院，相關權力回歸立法院，在國會多數下，護航的情況只會更糟糕。

黃德福建議，在不修憲的情況下，改變同意權的門檻，將大法官、檢察總長、監委同意權，從二分之一提高到三分之二，才能導正憲政亂象。