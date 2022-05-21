今年的520，俄烏戰爭依然為全球焦點，而台灣疫情持續升溫，單日確診人數尚未登頂；疫情也出現反覆的中國大陸，面對中共即將舉行的二十大，其內部政情更引發外界諸多揣測。觀察5月以來解放軍在台灣西南區域的活動依然活躍，尤其日前以遼寧號為首的航母戰鬥群更在台灣東部執行反介入操演。也在如此複雜詭譎的內外情勢下，蔡英文總統的任期正式邁入第7年。

今年的520，蔡總統並未發表類似以往全面性的文告，尤其是外界始終關注的兩岸領域。520下午，蔡總統前往桃園視察「防疫關懷包快易通」的辦理情形，並表示台灣正處疫情關鍵時刻，政府會強化執行四大重點工作，包括持續滿足PCR篩檢量能需求、設置關懷中心、全面提升兒童醫療量能及持續提升疫苗覆蓋率等。

也就在520這一天，台灣民意基金會公布5月「瘟疫與戰爭威脅下的蔡總統就職六週年」民調。結果顯示，有高達49.2%受訪者並不認為政府對此波疫情有做好準備，較相信政府做好準備者高出11.8%。

此外，民眾對中央疫情指揮中心整體表現評價更創下自2020年2月以來新低，從當時的84.2%跌至目前的59.5%，更較4月的70.2%降低了10.7%。這除與當前病毒株傳染力更強有關外，或與行政團隊未能借鑒此前國外疫情經歷與整備作為，尤其與兒童疫苗引進及快篩物資籌備延宕不足有關。

由於疫情不僅涉及民眾切身及家人健康，更連帶影響經濟運行與日常生活。故當民眾對內閣團隊防疫表現不滿，自然容易影響對蘇內閣乃至蔡總統的滿意度。據民調顯示，與4月相比，蘇內閣整體滿意度雖僅略降2個百分點，但不滿意度卻上升3.1個百分點；滿意度與不滿意度分別達到45.7%與44.2%，兩者差距更從4月的6.6%縮近至當前的1.5%。若依民調趨勢及疫情發展態勢，近期恐難排除出現黃金交叉的可能。目前蔡總統個人聲望贊成者46.2%雖仍較不贊成者39.5%為高；但若與4月相較，差距從原先10.4%縮減為目前6.7%，下滑達3.7個百分點。

據媒體報導，儘管蔡總統早於5月初執政黨中常會已對內閣團隊處理快篩試劑等作為要求改善，距此份民調開始執行仍有12天的緩衝期，但上述數字變化仍傳達出民意走向與特殊意涵，也呈現台灣政治體制與政治責任的外溢效應與不可分割性。

除前述內政議題，該民調也針對蔡總統處理兩岸關係表現進行調查。結果顯示，滿意者與不滿意者分別為49.5與39.2；若與4月相比，兩者差距從原本的0.7擴大為10.3個百分點，呈現正向的表現。

但是，民調數字僅能作為民意投射與政府施政參考，卻未必能夠反映當前台灣所處之安全環境的張弛。正如俄烏戰事延長產生的衝擊效應，大陸疫情及中共換屆之不確定性，以及台灣周邊各方軍事活動升級等，均可能牽動台海的和平與穩定。國防部日前進行漢光38號演習圖上兵棋推演，或較民調數字更能貼近我們所處的現實。

或因如此，近期總不禁想起一位退將，生前多次獨約晚輩餐敘，老少軍文卻沒距離，彼此分享生命經驗、觀點或趣事。而最令筆者印象深刻的，不僅是他傳奇的人生、豐厚的學識、詼諧風趣交融的睿智，以及居高不傲的謙和，更是他為如何促進兩岸關係改善與台海和平的用心。

今年的6月12日，是他逝世第12周年。憾因人生轉折跌宕，時未能及時得悉以送他最後一程。今藉此隅，除表追思與念想，也盼他若在天有靈，能夠繼續守護台海，守護兩岸人民遠離戰火，如電影《戰爭之路》所引之禱文，「不叫我們遇見試探，救我們脫離凶惡。」

尊敬的葛敦華先生，願您安息！（作者為兩岸政策協會秘書長）