美國總統拜登完成首次印太外交出擊，宣示美國在印太地區的領導地位，展現可同時因應中、俄兩條戰線的實力與決心。強硬的反中路線與論調拉抬美中戰略競爭到新階段，對美國言聽計從，百般配合的台灣未蒙其利先受其害，美國堅若磐石的支持在關鍵時刻退縮，沉重打擊台灣的國家利益與尊嚴。

給予實質行動而非挑釁

在華府主持美國與東協（ASEAN）特別高峰會後，拜登僕僕風塵走訪韓國與日本，並參與「四方安全對話」（Quad）峰會，標榜要打造自由、公開、包容、強韌、安全與繁榮的印太地區。但拜登印太舞劍，志在中國，建構嚴密的「反中聯盟網路」才是終極目標。在精心設計中，「台灣牌」顯然是美國偏好的政策選項，必要時台灣利益可擱置一邊，拜登在日本公開承認美國會軍事介入台海衝突，以及台灣被排除在「印太經濟架構」（IPEF）初始會員名單之外，就是最鮮明的例證。

無論基於國內政治或地緣政治考量，在烏克蘭戰爭爆發後，拜登政府打台灣牌，挑撥大陸最敏感神經變本加厲。面對記者詢問：一旦中國武力攻台，是否願意軍事介入保衛台灣？拜登答稱，「是的」、「那是我們做的承諾」。這是一年內，拜登談話第三度偏離美國一貫的「戰略模糊」原則，雖然白宮都在第一時間澄清、過濾，強調一中政策沒有改變，這次被形容為數十年來美國最有力挺台聲明，必然會掀起軒然大波，台海和平穩定首當其衝，相關國家也憂慮美中衝突升高帶來的威脅。

拜登一向自認是外交權威，俄羅斯在烏克蘭戰場嚴重受挫令他更具信心，目前無從判斷拜登的最新談話是真心或失言，但以美國抗中代理人自居、承擔所有風險的台灣應嚴肅評估其效應，拜登此言能否有效威懾大陸不犯，而非沉溺在華麗口頭承諾中。民進黨認為美國將更趨戰略清晰，對台灣的安全承諾更為堅定，但許多美國學者專家則是憂心忡忡。

前國務卿季辛吉說，「華府和北京必須設法避免將台灣置於美中緊張關係的中心」；中國問題專家葛來儀指出，拜登的評論可能對威懾中國大陸造成反效果，困惑及錯誤陳述更可能削弱而不是強化威懾，反而激發本來要嚇阻的攻擊；包括曾經訪台的前美國副國防部長佛洛諾伊等多位軍事專家，最近連續在《外交季刊》發表專文探討烏克蘭戰爭對美國政策的啟示。他們一致建議，美國應在不挑釁、迴避象徵主義、防止意外挑起衝突的原則下，立即積極協助台灣建立「多層次」防衛系統，使台灣變成難以征服的「豪豬」。

修正政策挽救台灣處境

換言之，台灣目前最不需要的就是氾濫的宣示，而是實質行動，但美國在最關鍵時刻卻無法落實對台灣的支持，如美國對台軍售項目最近頻傳取消或延宕，最震撼的當屬台灣被排除在美國主導的「印太經濟架構」（IPEF）之外。從一開始華府就不斷傳出將不邀請台灣參與的訊息，雖然台灣一再公開表態，並動員美國參眾兩院施壓，最後公布的13個初始會員國還是沒有台灣，民進黨政府除了表示遺憾外，只能默默吞下苦果。

最諷刺的是，美國決策的考量是，如納入台灣，IPEF反中色彩過於強烈，可能會過度刺激，以及造成不願在美中間選邊的東協國家有所遲疑。也就是說，由於大陸與東協因素，美國選擇放棄了最忠實的台灣，形同過河拆橋。白宮國家安全顧問蘇利文表示，雖然台灣未被納入IPEF，美國仍是尋求深化與台灣的經濟夥伴關係，其中包括高科技、半導體及供應鏈等。問題是，大陸主導的RCEP已經生效，台灣申請加入CPTPP遙遙無期，拜登政府又明白表示不會洽談新的自由貿易協定，如今又被排除在IPEF門外，民進黨政府的外交政策以美國為馬首是瞻，結果卻是整體對外關係走向空洞化。

拜登結束印太外交行動，躊躇自滿返回美國，他向世界宣告，不受烏克蘭戰爭影響，美國仍將聚焦印太地區，並在美中戰略競爭中取得優勢，區域內相關國家也各取所需，唯獨台灣，除了拜登在防衛台灣問題上製造了強大聲浪外，兩手空空徘徊在邊線外。囿於內部因素，美中已沒有能力及魄力修正政策，改善雙方關係，民進黨的外交政策將台灣自我矮化為美國抗中工具，如無法即時導正，台灣處境將隨美中對抗升高只會更趨惡劣。