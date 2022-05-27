民進黨政府官員似乎每天非看報紙不可。陳時中宣布「三劑令」搞到旅行業叫苦連天，交通部長說看報紙才知道；防疫保險受清零轉共存政策衝擊，弄到天下大亂，金管會主委也說看報紙才知道。前幾天美國主導的印太經濟架構集團（IPEF）未納入台灣，讓先前狂吹台灣應可列名創始會員的大內宣完全破功，外交部次長也說，他們同樣是看了報紙才知道。看來，政府官員的報紙依賴症積重難返，今天要收甚麼爛攤子，得先看過報紙不可。

更難以置信的是，外交部竟然還稱白宮宣布前一天告訴媒體台灣不在內，對台是種「尊重」？這是種甚麼心態？唾面自乾嗎？事實上，路透社既早在3月就引述美方高層透露，沒有考慮把台灣納入IPEF。何必政府卻一再宣稱台美關係堅若磐石，有機會在首輪納入？行政院經貿談判辦公室為什麼也堅稱有機會加入？外交部長吳釗燮又為什麼在五月初信誓旦旦的說「台灣會在裡面」。這種預判落差是不專業？自欺欺人？還是刻意隱瞞、誤導民眾？

甚至美國政治評論也早表示，不讓台灣加入的原因是美國不希望讓IPEF因此成為抗中組織。要真如此，那問題可大了！因為如果這個邏輯正確的話，只要台灣加入，這個組織或經濟架構就可能被歸類為抗中組織，未來臺灣還有可能加入CPTPP嗎？難不成就都一樣出局了嗎？我方在跟美國溝通的時候，到底有沒有出現這些顧慮？政府是不是該把問題講明白？

尤其政府眼見大內宣破功，雖巳改稱雖沒被納入IPEF，但台美將開啟新一輪經貿談判，以及我方可能第二輪加入等；但這會不會祗是另一波大內宣的前奏曲？高高在上的行政官員們難道不知國際經貿組織總是先進先贏？也不知道若不能在創始或第一輪加入，讓國內需要率先納入考量或規劃，就等著被侵蝕或任人宰割？或甚至淪落到多頭落空的局面？

殊不知，創始成員在規劃時，可透過參與讓組織架構傾向於有利創始會員的產業優勢，以趨利避害。日後更可以透過同意權的行使，增加對後加入者的協商談判籌碼。就此，行政機關無論從WTO或CPTPP等的經驗，都深知台灣在後爭逐加入的代價，就是等著妥協入會，或根本入不了會，不是嗎？

這幾年，民進黨政府不惜與民意為敵，開放萊豬、開放核食，不就是為了加入CPTPP、加入國際經濟組織？雖然為了滿足進入條件才做這些犧牲，但我們除了一連串的大內宣、大外宣，一些口頭的善意，又獲得甚麼實質利益？加入了甚麼組織？ 未來繼續炒作所謂的深化經貿關係議題，我們又要犧牲些什麼？

過去國民黨執政時期，在加入國際經濟組織前，都有完整的產業利弊評估。即便因為開放過程會使得特定產業受創，也會預先規劃填補的方案。現在這些專業評估到底做了沒？還是只要有務虛的大內宣與口號就可以瞞混過關？

其次，目前IPEF具體規劃與運作雖仍未盡明瞭，但本質上仍是由美國主導，透過爭取亞太盟邦夥伴認同與深化合作關係，建立四大經貿支柱，整合區域競爭力，以成為具有競爭力的生產體系。尤其13個創始成員國共佔全球國內生產總值40%左右，發展潛力不可謂不大，更顯然有遏阻中國大陸經濟擴張，與中國大陸供應鏈抗衡的味道。

尤其，該組織成員多與台灣加入的APEC重疊，須警惕日後APEC會不會因此弱化？進而影響台灣透過APEC可以發揮的效益？畢竟，APEC已是台灣目前在國際能見度最高的正式舞台，屆時一旦受影響，又不能加入IPEF跟CPTPP，會不會陷入多頭落空的局面？

小國外交，勢必以捍衛國家尊嚴與利益優先，為免淪入金錢外交、勒索式外交的陷阱，更要堅持務實而不能務虛。從一些具體案例來看，我國參與WHA與IPEF連續落空，國際組織參與到處受阻，軍購延宕或喊卡，這就是綠色政府口口聲聲說國際關係與台美關係有重大進步，台美關係史上最佳？怎麼會有這種自相矛盾的情形？綠色政府除了無止境的大內宣，是不是也該對民眾誠實以對，給國人一個清楚的交代？也好讓民間及時準備與因應？

（作者為立委、律師 ）