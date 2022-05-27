立法院院會今（27）日將處理「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」，預計今日表決未獲共識的6條條文，拚全案三讀。不過由台鐵太魯閣號罹難家屬組成的「太魯閣的眼淚」表示，條文中大家最在意的「安全管理委員會」卻漏洞百出，不具獨立性且委員遴選資格不透明。

「太魯閣的眼淚」今日早上發新聞稿表示，這兩天才知道法案已排入議程，首先要肯定行政院與立法院願意嘗試透過組織檢討來改善台鐵問題，台鐵的重重問題，都關係著「太魯閣的眼淚」最在意的「安全」。但他們想不透的是無論政府或立法院明明知道「安全」是大家最在意的事情，但條例第5條關於「安全管理委員會」卻漏洞百出。

首先是沒有獨立性，球員兼裁判。「太魯閣的眼淚」指出，把安全管理委員會組織放在董事會下面，委員遴選也交給董事會，意思就是要聽董事會的話，很可能導致安全管理委員會沒有獨立性，最後球員兼裁判。其實台鐵在普悠瑪事故後也很快成立「營運安全處」，結果還不是發生太魯閣號事故，因此只要組織沒有獨立性，就沒有辦法落實監督。

其次是委員遴選對象、資格不透明。「太魯閣的眼淚」認為，法條根本沒有說明安全委員會的委員資格是什麼？只有在說明欄表示應考量專家、學者、社會公正人士、勞工代表，其他都丟給之後的董事會決定，這樣的遴選機制根本沒有公信力，讓人更擔心會選出偏袒、只在意營利的人選，而淪為「背書」委員會。

最後，「太魯閣的眼淚」認為應讓罹難者家屬參與或列席相關會議。在立院黨團協商時，許多委員認為家屬外行而反對他們加入安全管理委員會。家屬不是最懂交通運輸的人，但他們會是最認真的人，既然過去有那麼多專家學者都做不到台鐵安全，那就讓他們這群已賠上摯愛親人的外行人來投入監督，絕對是最在意、最投入的「外行人」。就像JR西日本在福知山線事故後，也將受害者家屬納入「福知山列車出軌事故的課題檢討會」，逐一分批檢視各項安全議題，讓家屬一起參與對於整個JR西日本事故後的安全改革。

「太魯閣的眼淚」認為，日本他山之石，台鐵應該攻錯。福知山線事故後，訂出公司的「安全憲章」強調「確保安全」的最上位理念，而且非常有計劃地提出「安全性向上計畫（2005）」、「安全基本計畫（2008-2012）」、「安全考動計畫（2013-2017）」，「安全考動計畫（2018-2022）」等計畫，且持續努力。台鐵也應該根本地提出這些計畫，真心地投入安全改革。

「太魯閣的眼淚」說，空有骨架不夠，得好好地長出肌肉。台鐵組織改造只是一個初步的骨架，未來的章程、子法是重要肌肉內涵，政府應該好好面對，不要被任何組織團體綁架，實質地用肌肉穩穩地挺直腰桿落實安全改革，不要只是拿空殼骨架虛晃一招。