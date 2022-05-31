今天「壽終正寢」的促轉會，「臨終前」提出建議，表示「蔣中正既為破壞民主憲政體制、行使國家暴力與侵害人權的威權統治者，不宜維持其肖像作為國幣圖樣。」促轉會還說，「以具有人權爭議紀錄的軍事強人為幣面圖像的做法，並非民主國家的慣有原則。」蔣家後代蔣萬安辦公室回應，如今都已經進入電子貨幣的時代，政府居然還在浪費公帑進行政治清算？

促轉會說蔣中正破壞民主憲政體制，這是歪曲史實，冤枉老蔣！1949以前的大陸地區，先有軍閥割據、後有日軍侵華、屠殺百姓、再有國共內戰，斯時斯地，如何建立民主憲政體制？1945年之前，台灣為日本殖民地，也無民主憲政體制。試問，1949年才率領國民黨及其附隨組織與軍民同胞播遷來台的蔣中正，如何去破壞一個壓根兒還不存在的體制？難不成，促轉會故意反串，提醒人們蔣中正促轉「軍政」、「訓政」到「憲政」的功績？

促轉會見識淺薄少讀書，指稱「民主國家不以具有人權爭議紀錄的軍事強人為幣面圖像」；殊不知，美金一元紙幣的頭像就是美國開國「軍事強人」、也是著名的蓄奴者華盛頓。

蔣萬安回應得好！今日世界早已進入電子貨幣、行動支付時代，虛擬貨幣也蓄勢待發。中國大陸的電子貨幣、行動支付早已成了日常，街頭乞丐被迫改行，官方發行的數位人民幣也已上路。大家都在往前奔，唯獨促轉會還在向後轉？

促轉會既已壽終正寢，不再苛求，只盼民進黨爭點氣，花點心思推廣電子貨幣，好讓新台幣自動轉型，蔣中正的肖像自然消失！

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