一首《愛你》，全網青春DNA動了。

繼「劉耕宏女孩」之後，「王心凌男孩」開始風靡。上週末開播的湖南衛視新一季綜藝節目《乘風破浪的姐姐》裡，許久未見的台灣偶像歌手王心凌再唱2004年發行的歌曲《愛你》，同款舞蹈搭配熟悉的旋律勾起許多人回憶，不少「80後」「90後」大陸男生感歎「青春回來了」。

作為台灣樂壇鼎及一時的甜心教主，王心凌曾是一代人的集體記憶，隨著這股熱度，她主演的相關台灣偶像劇《微笑pasta》也隨之衝上熱搜，23日，王心凌回應：「如果這幾天讓大家想起美好的回憶，那真的是一件更好的事。」

台灣娛樂文化 拉近了兩岸民眾的距離

「王心凌男孩」的騰空出世，周杰倫演唱會重映在網路上引發的「萬人空巷」……疫情期間，許多居家隔離的人們透過這些台灣娛樂明星聯繫在了一起。令人意外，卻也讓人欣慰。

曾經風靡大陸的台灣娛樂文化再次引發大陸網友共鳴，這場集體的懷舊儀式說明了兩岸之間的情感線一直沒有斷過，兩岸民眾對於文化的理解感受是如此地相同。正因為處於相同的文化場域，才更加拉近彼此的距離。

其實，兩岸之間的文化交流一直在進行著，「因為台灣偶像劇，我喜歡上了台北的文藝風景」，「因為大陸的電視劇，我想去北京的故宮領略那份巍峨壯麗」，兩岸民眾也借由這樣的方式相互瞭解，加深情誼。

一個思考 台灣娛樂產業該走向哪裡

即便台灣偶像們引起了一波又一波的「回憶殺」，但不可否認的是，近年來台灣娛樂產業後勁不足，新晉產品、年輕藝人影響力有限。從整體而言，台灣娛樂事業的影響力已不如以往，這其中有人才、資金萎縮的原因，也不排除島內「去中國化」的政治紛擾。

從娛樂明星到流行文化，台灣娛樂產業曾引領華人文化圈一時風潮。但近年來，隨著大陸政治、經濟、文化實力逐漸與台灣拉開差距，台灣一線藝人選擇「登陸」發展，大陸的電視劇、電影、綜藝節目開始觸及島內的年輕人。

有觀察人士認為，如若要持續擴大其影響，甚至恢復曾經的盛況，需要承襲中華文化、擁抱大陸市場。疫情之下，「雲模式」「雲演出」等線上演藝應運而生，兩岸從業者都在探索新的演出模式，這也為台灣娛樂產業提供了新的兩岸合作發展契機。不論是周杰倫的高流量演唱會，還是「劉耕宏女孩」「王心凌男孩」蔚為風潮，廣闊空間都為後來者提供不少參考。

（本文來源：「台胞之家」公眾號）