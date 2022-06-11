宜蘭縣今天（11日）新增1331人確診，新增3死，其中年紀最大是103歲的人瑞，宜蘭縣政府考量受疫情影響，娛樂業者收入減少，今天宣布對於縣內查定課徵娛樂稅的業者，查定稅額將主動減徵，今年6月至8月統一調減其應納稅額50％，9月後則視疫情影響程度適切調整。

衛生局表示，今日宜蘭縣新增3名死亡個案，年齡介於56歲至103歲之間；3人皆是男性。其中1人已施打完1劑疫苗、另2人已施打了第3劑。3人分別從5月13日到5月29日間陸續發病，因不敵病毒肆虐陸續在6月6日至6月8日病逝。今天新增確診學生數共129人、教職員工13人，累計共8165位學生、843位教職員確診。

衛生局也針對全縣5萬7725個確診個案分析，發現中症有198人，重症病人為66人，除了1位男童曾因急性心肌炎住院，目前已康復出院外，超過7成的中重症患者是70歲以上的長者，而中重症患者有近4成未施打疫苗。衛生局強調，現今防疫重點仍著重於長者預防、及早發現與及早治療，並建議縣民完整接種疫苗，保護自己也保護他人。

財政稅務局指出，除了查定課徵稅額的業者，另採自動報繳娛樂稅的業者，是由業者自行依實際收入申報，娛樂稅負因實際收入減少而減輕，已具自動調降機制。若有相關娛樂稅疑問，歡迎利用財政稅務局電話03-9325101轉216或撥免付費電話0800-396969；羅東分局03-9542226轉113或撥免付費電話：0800-232234洽詢。