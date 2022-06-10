藍綠聯袂兩手策略，這兩手指的是一手到大陸賺人民幣，一手在台灣搞獨立，據財政部統計，2022年前5個月，台灣貿易順差為230.7億美元，對大陸以及香港的順差為442.7億美元。也就是說，扣除對中國大陸的貿易順差，台灣前5個月的貿易逆差高達212億美元！再換句話說，台灣賺的錢都是來自對岸的人民幣，不然就只剩負數了。

然而，面對這般大款的金主，民進黨政府卻經常翻臉不認帳，甚至幹起「吃飯砸鍋」的勾當，唯美國馬首是瞻，非得和中國大陸頂著幹，高唱「親美抗中保台」的主旋律。蔡英文上台後，即大張旗鼓另闢「新南向」蹊徑，試圖發展與東南亞國家的關係，減少對大陸的貿易依賴，第一屆4年任期合計花了252.7億元，肯定是花的比賺的多，結果這6年來台灣對大陸經貿依存度比馬政府時期更高，「新南向」不僅沒走通，還變成「撞南牆」。

民進黨主席如此也就罷了，畢竟有台獨神主牌傍身也算是政治正確，綠營本來就一直靠著操弄反中來獲取選票。可是，國民黨主席在美國一番言論，也為自己貼上親美標籤，稱九二共識是沒有共識的共識，徹底打破2005年「連胡五項願景」，真心換絕情，叫北京方面情何以堪，難怪大陸民眾慨嘆，「我當你同胞，你當我錢包」！

朱立倫定調「親美反共遠中」，重演上世紀30至40年代戲碼，不僅不知今夕是何夕，更忘了當年國民黨是怎麼被美國拋棄，失去大陸河山，轉進台灣蕞爾小島偏安一隅，淪為在野又遭民進黨清算。一旦流失和平红利的政治基礎，台灣恐怕只有等著被解放的份了。

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