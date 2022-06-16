中國大陸暫停台灣石斑魚輸入，農委會主委陳吉仲說石斑魚是被列入兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早收清單品項，當初兩岸簽署時強調對台灣讓利，如今卻撤銷，與ECFA早收清單意旨矛盾。不具名學者諷刺道，既然蔡政府對ECFA抱持負面解讀，認為ECFA是糖衣毒藥，是中共對台灣農漁民的「套養殺」工具，建議民進黨應主動出擊，依據ECFA文本第16條終止協議規定，主動通知北京終止ECFA。

查ECFA內容，大陸除對台灣18項農漁產品讓利外，載入早收清單裡500多項的石化、工具機、紡織、運輸工具，台灣也享有貨貿減讓。相反地，ECFA實施12年，迄今台灣仍然禁止大陸600農漁產品進口。遍查全世界國與國之間的雙邊貿易協定，何時見過如此不對等的貿易協定?為什麼大陸願意對台讓利，簽署這樣不公平的貿易協定呢？

關鍵密碼就在ECFA的全名—「兩岸」經濟合作架構協議。用「兩岸」而不用「兩國」，亦即指這份協議是基於「一個中國、兩個政權」的概念，而非基於兩個主權國家的概念。換言之，ECFA是在雙方不言而喻的「一中原則」下所簽署，簽署了這份協議，就意味著默認了一中原則。若非台灣默認「一中原則」，北京哪裡會愚蠢到犧牲自個兒國家的利益，讓利給開發程度還高於中國的台灣呢？

作為一個主權獨立的國家，台灣怎麼有臉接受中國的讓利，還不准中國600項農林漁牧產品進口？又有什麼顏面要繼續享受大陸給予的零關稅待遇？反之，蔡政府既然不承認「一中原則」，那麼，台灣又有什麼立場要求對岸履行基於「一中原則」制定的ECFA？

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