疫情指揮官陳時中28日突然現身指揮中心舉行記者會的場地，大談出口大陸的白帶魚和竹莢魚沒有問題，怒轟陸方禁止台灣輸入非常不當；陳時中還表示會做漁民的後盾。

指揮中心27日才預告陳時中將不會固定出席每天的疫情記者會，陳時中隔天卻立刻出現，但關心的並不是來勢洶洶的新冠新型變異株BA.4和BA.5，而是被大陸海關公告因包裝驗出有新冠病毒、暫停輸入的白帶魚和竹莢魚。

陳時中說，食藥署已針對相關產品完成新冠病毒檢驗，結果都為陰性；大陸應該做好自己的食品管理，如果沒有確切證據就無端採取貿易障礙手段，對台灣漁民非常不公平。

陳時中消失多日後一出現就大打反中牌，是不是要做為投身選舉的起手式，頗令人好奇。不過，外傳陳時中要選的是台北市長，而非漁業養殖與出口為主的南部縣市，這種嗆中訴求能不能達到助選效果，恐怕還有待觀察。

其實，輸往大陸的產品因包裝驗出新冠病毒而被暫停進口的並不只有台灣，蔡政府實在不必對號入座，認為大陸就是衝著台灣來的。這麼做對解決漁民的困境毫無幫助，遑論做漁民的後盾。

陳時中自認是在替漁民出口氣，但結果很可能反而幫了倒忙。大陸並沒有禁止台灣的白帶魚和竹莢魚進口，只是暫停輸入1周，這1周應用來釐清真相並改善流程。但陳時中卻高調說成是「中國禁止輸入」，如此誇大渲染、借題發揮，難道就是想激怒對岸，讓大陸真的永遠禁止這2種魚輸入，好累積自己的選舉籌碼嗎？若果如此，那陳時中真的是有夠自私，不管漁民死活。