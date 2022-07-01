最近政府極力推倡「雙語政策」，雖說是「雙語」，但基本上所重視的就是「英語」；揆其用意，無非是為了「國際化」起見，企圖讓國人透過流暢的英語能力，與「世界接軌」。

沒有人能否認學習「英語」的重要性，畢竟，以英美語系為主的國家，在近、現代科技文明發展中的關鍵作用，是眾所周知的，而也正因其國力的強大，使得英語成為全世界共通的語言；習得英語，不但可以無須透過二手的翻譯，就能直接將其所涵攝的各種知識內容迅速接收，更可以藉此共通的語言，與世界其他各國作深密的交流。因此，如能學習得英語，再輔以其專業的知識，自然能夠如虎添翼，對個人的未來發展，有更多的助益。

語言最主要的功能，在於傳遞訊息及知識。但是，世界各文化衍生的語言，是各有其特色的，也各有其優長，英語可能最擅長於醫學、科學等知識的表述，但在哲學上，就未必比德語來得更精切，而就文學來說，更未必就能壓倒過漢語。真要能夠與世界接軌，語言的傳遞訊息功能，只是一種技能，如不能深入了解其語言所構築的知識體系，顯然就是捨本逐末的。

在這裡，我們必須先區別，「雙語教學」的目的，究竟是著重於語言的訊息層面，還是知識層面。在傳遞訊息，以溝通、交流為主的層面，我是非常贊同多學英語，以增進個人技能的；但具備英語簡單的傳遞訊息能力，尤其是在生活運用方面，而無專業的知識作支撐，也未必就真能如我們所想像的，可以無往而不利。英美語言體系中的普通老百姓，販夫走卒、街頭遊民，大概沒有任何一個人不能說流利的英語，但往往知識不足，故也無法在社會上取得更高一層的成就。

事實上，任何人欲在社會上生存，語言的學習就是一種本能，無待乎如何勤力學習，任何人都能在耳濡目染下，習得這個社會所共用的普通語言，且亦只要有此基本的能力，就能保障其在這個社會中生存及生活的所需。基本上，任何一個社會中，大概80%的人，即便絲毫不懂外語，也一樣可以在這個社會中尋得順遂的自我發展之道。剩下的20%，可以說是社會的菁英了，在擁有深厚的知識前提下，精通多種語言，尤其是英語，無疑可以拓展其更大的發揮空間，取得更高階的成就。

但是，任何社會的結構，都是呈金字塔型的，普通民眾佔了大多數，而菁英，尤其是最頂端的政策擬定、執行者，絕對都是極少數的。「雙語教學」的最大盲點，就是企圖將所有的普通民眾，教養培育成為菁英，這也是菁英階層以自身的經驗，歸結出的結果。但是，一個社會，果真需要如此多的菁英嗎？有可能人人都蛻轉成菁英嗎？

學習語言，固然有多種途徑，但最直截而有效的方式，就是提供一個適當的語言環境。將一個對某語言完全陌生的人，投置於那個語言的環境中，少則三個月，多則半年，只要其能真正與當地人共同生活作息，相信都一定能說出流利的人與人溝通、交流的語言；反之，如果沒有這個共通的語言環境，就是再如何勤力學習，背單字、學文法、知源流，也未必能夠脫口就是流暢的語言。這就是孟子所說的，楚人學齊語，在「一傅眾咻」下，還是徒勞無功的。

台灣以前是中學才開始學英語，後來在小五時開始學，現在則是小三，甚至連幼稚園就開始了，可捫心自問，這麼幾十年下來，多數人所學的英語，究竟能派上什麼用場？原因很簡單，就是因為整個社會環境「用不上」，或者根本「不必用」，真正「用得上」，也「必須用」，而且具有富厚的經濟能力的人才能更進一層的，也都是一些所謂的菁英，這無形之中，就成了一種富人對窮人的剝削，這也正是提倡「雙語教育」最大的危機。

學習語言，其實比溝通、交流更為重要的是透過語言的學習，用以攝取更廣大的知識，而這些知識，往往因各國語言的不同特色，而有所不同。最近因教育部「雙語教育」其實就偏重於英語的影響，就連以傳播專業知識為主的大學教育，也紛紛起而效尤，在徵聘人才的時候，特別祭出了「全英語授課」的條款，美其名是「國際化」。就大學教育來說，「國際化」當然必要的，但如果僅僅特別強調「國際化」，著重於語言交流的層面，而忽略了知識層面的攝取，這種「國際化」，除了便宜了若干從外國（尤其是英美國家）獲得博士學位的學者之外，能夠獲得多大的效果，真的是令人質疑的。

在這裡，我們必須慎重考量到，「教學相長」向來是教育中最重要的一環，學習的場域，由教師將專業知識傳給學生，而由學生的反饋，讓教師能自反饋中獲得啟發，以彌補、增益其專業知識其教學技巧，師生互為主體，又互為客體，這才是知識傳播最完美的型式。相較起來，「全英語授課」，明顯太過於側重於教師，而忽略了學生的接受可能。完整而周延的知識傳播，必須考量到學生的英語程度，由於目前多數學生的英語程度，恐怕距離完全接收，尚有不小的距離，貿然以英語授課，學生勢必得花費更多的心力在語言本身的學習不可，這對英語程度較差的學生來說，明顯是不公平的。更何況，由於語言、文化的差異，許多專業的知識，是很難「轉譯」成英語的。

這次最引發爭議的，就是淡江中文系的徵才，是欲訪求「小學」（文字、聲韻、訓詁）的師資，這門課幾乎是全台中文系的必修課，也是學生最感繁難，甚至視如畏途的一門課。用學生最熟悉的中文授課，學生面對特殊的象形字體，從甲骨文、金文、大小篆、隸書、楷書的演變；上古音、中古音、近現代音的不同；變化多端的字義流衍及訓詁，都是戛戛乎其難以負荷的了，如果改用「全英語授課」，即便教師具有此「轉譯」能力（我百分百懷疑），學生能接受得了、聽得懂嗎？推衍以廣，那若干專以修習語言的科系來說，日語、德語、法語、俄語，幾十種不同語系的科系，也要用「全英語授課」，這會是怎樣的一種學習環境、會收到怎樣的學習效果？

我不反對大學有若干課程採用「全英語授課」，但如果晉用教師都必須具備此一能力，則台灣每年產生的許多「土博士」，如何與那些早早留洋的「洋博士」抗衡？這些「土博士」，固然可能英語不如洋博士流暢，但專業知識可以憑藉「翻譯」獲得，其實未必就會在知識層面上遜色於「洋博士」的。如果此一「外來和尚會唸經」的觀念，持續讓它發酵下去，那台灣其實很多博士班都可以關門大吉，未來所有的大學師資，乾脆就都請英美人士擔任就好了，他們的英語程度，肯定比「洋博士」還要高明。這顯然是「殖民地」，甚至「次殖民地」的觀念，台灣真要淪落成如此不堪的境地嗎？

「國際化」當然非常重要，但國際上不是只有「英語」而已；語言的學習，語言環境的營造，是最重要的關鍵，台灣缺乏的是英語的語言環境，但也未必需要特意營造出英語環境，願意學習、想要更進一層的菁英，可以透過各種管道，如補習班、遊學、出國留學，加以深造；但不必強求每個人都非當菁英不可。語言的學習，因各國語言的特色，可有不同的知識內涵，但知識的攝取，個別的語言未必是充分且必要的條件，因為還可以透過大量的翻譯加以攝取。

其實，「雙語教育」的真正功能，僅僅顯現在日常生活上的溝通而已，多一種語言技能，當然就多一分進展的機會，但由於「翻譯機」的出現，其實日常所需的語言交流功能皆已可以取代，即便不通英語，也未嘗不能溝通、交流。教育最重要的目的是知識的攝取，不此之務，而斤斤於一般的語言溝通能力，說穿了，就是捨本逐末。邯鄲學步，必將忘其故步，真的可以休矣。（作者為退休大學教授）

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