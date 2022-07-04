一個成熟的政府不是不會犯錯，而是不會犯同樣的錯，當我們看看現在政府的作為時，卻有更多的感觸，因為我們的政府似乎一直都在重蹈覆轍，尤其面臨選舉的壓力時，再怎麼離譜的錯誤好像也都是不奇怪的，況且許多的政策都有前例可循，有什麼道理還在繼續犯錯呢？

就像這次的國旅補助，這已經不是第一次實施，但是卻還是讓業者與消費者感到困惑，重點就在於實施的細節不夠明確，讓業者無所適從，更讓消費者害怕看得到卻享受不到。

其實，國旅補助一開始的出發點已經是個錯誤，因為6月分宣布卻準備在9月分才實施，這明顯就是因為經費不足又想要保持熱度到選舉的時候才有的倉促性作法，最後在輿論的壓力下才提前實施，沒想到卻因此讓千瘡百孔的政策被迫要提前上路。

進一步看，這個政策最大的錯誤在於不確定性，因為交通部觀光局雖然確定將於7月15日至12月15日進行悠遊國旅補助方案，但是其中對旅行業、旅宿業及觀光遊樂業提供不同補助，另外由於整體預算有限，所以才要採取先用先贏的方式，以實際的旅遊型態來看，暑假是旺季，也難怪旅遊業者會擔心住宿補助可能2、3個月就用完，屆時勢必將有消費糾紛。到時候政府願意出面解決嗎？還是要放任像之前的防疫險一樣只會信心喊話呢？

記得2020年的安心旅遊時也遇過相同問題，最後政府被迫要多追加數10億預算，才能平息這個風波，現在的做法極有可能會重蹈覆轍，那政府為什麼不能先做好準備呢？

疫情發展至今，「超前部署」已經是最大的笑話，我們已經不敢期待政府有這樣的能力，但是政府應該從經驗中學得教訓，總不該讓錯誤的歷史重演，因為這不僅浪費國家公帑，更嚴重傷害民眾對於政府的信任感，怎麼看都是不划算的啊！

（作者為實踐大學高雄校區通識中心教師）