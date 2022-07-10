七七事變85周年第二天，日本前首相安倍晉三在奈良輔選遇刺身亡。消息傳出，蔡英文說台灣失去重要摯友，許多人前往日本台灣交流協會外巨幅留言牆，留言感謝安倍友台愛台，台北101大樓點燈致意。昨日，總統府下令各政府機關、公立學校周一下半旗致哀後，台灣對安倍濫情思念，達到最高潮。

根據「國旗下半旗實施辦法」，三類人士逝世，總統可決定降半旗致哀。三類人士包含，對國家有特殊勳勞或偉大貢獻者，對世界和平或人類進步有偉大貢獻者，以及現任友邦元首。不知安倍究竟屬於哪一類人士?新冠疫情爆發，台灣苦無疫苗，他居間促成贈送我國疫苗，勉強算是對台灣的一項貢獻。不過，按同樣標準，美國前總統川普、立陶宛、斯洛伐克、捷克等國曾經贈台疫苗的政要，百年之後，我們都別忘了降半旗致哀!

安倍友台，除贈疫苗外，口惠而實不至。口惠各國，是國際禮儀，是外交折衝的智慧，有時甚至是利益交換結果。口惠若能換得台灣降半旗致哀的殊榮，那麼，歷年來在世界衛生組織或其他國際組織發言挺我的友邦領袖，他們若是蒙主寵召，我們是不是也該降半旗致哀一番?

安倍與其外公岸信介、叔公佐藤榮作，合稱一家三宰相，家族縱橫日本政壇近百年，是為日本派閥政治的典型。安倍雖死，日本派閥政治長青。豈止日本，綜觀全球民主政治本質，最終不脫權貴兩字。所謂民主，人們只有在投票那一霎那可以作主，而其結果，卻是用選票造就了新的世襲權貴!

降半旗的濫情，可曾見到民主的悲情?

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