民進黨選對會拍板雙北佈局依舊老狗把戲，徵召衛福部長陳時中參選臺北市長及前交通部長林佳龍出戰新北市長，臺南市長黃偉哲以歷史三國時代劉備請諸葛亮出馬的「隆中對」（龍中對）諧音為例，自誇這是絕佳策略，看在人民眼中不過只是政治分肥，推出前後任的政務官作排列組合，也凸顯出「人才緊縮」的負面效應。

緊縮（Deflation）一詞源自經濟學，本意為貨幣流通數量減少，也指整體物價水準持續下跌的負面現象；當民進黨為了年底佈局在提名作業機關算盡，最後竟然只推出了林佳龍與陳時中這等老化階級，兩位不是因為交通事故「下台」就是遭批防疫「落跑」，也看出了民進黨人選緊縮的「政治市場」。

林佳龍參選臺北市長自年初起磨刀霍霍，卻在黨主席蔡英文總統政治協商下屈就新北，根據報載黨內曾以「屠龍計畫」勸退封殺，如今轉換戰場卻還言詞鑿鑿「戰場在哪，我就在哪！」。陳時中參選臺北市長風聲始終不絕於耳，黨內同志的特定派系早已擁護輸誠，年初就已傳出海選疫情中心指揮官，加上衛福部醫福會舉辦《戰疫堡壘》新書發表會抬轎，難怪大聲疾呼「責任來，我就扛！」

立法院副院長蔡其昌先前自誇雙北市長人選黨內人才很多，宣稱黨中央一貫邏輯思惟是找最強的人，表示正對優秀同志積極勸說，當初口中最合適的人選竟是「龍中對」；林佳龍心心念念還是臺北市長選舉，新北選民勢必淪為二等公民，而陳時中早超前佈署投入百里侯之爭，競選團隊成立效率甚至超過疫苗購買。

蔡總統2020回鍋民進黨黨主席後，號稱黨務團隊走年輕化，每個時期的年輕人都能站上第一線，黨內自傲「這就是民進黨骨子裡的DNA」，實際上在新學運世代的人才交替斷層，終究還是輸給政治派系的權謀分贓。當民進黨以「長期執政」作為考量，對於國家大事自然採取拖延政策，不走與時俱進而走兩岸對立的政治格局，人選自然產生緊縮且了無新意，還停留在野百合學運世代的光榮背景，卻把太陽花學運當作政治提款的青年口號。

雙北「龍中對」凸顯綠營「人才緊縮」，不僅「政治市場」走向老化，排除新一代候選人，還把雙北當作「資源回收」的政治工具。

（作者為新聞研究所博士班學生）