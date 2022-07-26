前新竹市長林智堅落跑參選桃園市長，在被爆出論文抄襲疑雲後，還想賭一把政績牌，耗資12億元的新竹市立棒球場開幕請到總統蔡英文到場加持，卻不幸場地未符安全造成職棒選手受傷，落得中華職棒聯盟喊卡後續賽事。更糟糕的是立委高虹安再批棒球場根本「未完成驗收」，這下子沈慧虹也遭殃。林智堅再犯低級錯誤，偷雞不成蝕把米，賠了夫人又折兵。

新竹市立棒球場出包「負評如潮」，原本想藉此一雪前恥的林智堅，24日凌晨臉書發道歉文「責任他一肩扛起」，盼能止血。市府25日坦承因趕工導致品質不良，球場目前也尚在驗收中，惹得高虹安質問林智堅與沈慧虹，「為何驗收中的球場可以辦比賽？」的確，這令林智堅頗為尷尬，已經辭了新竹市長，一介桃園老百姓，能怎麼負新竹市政落漆的責呢？

過去地方縣市基層選舉靠的是勤跑選民服務的口碑，少有人在乎高學歷，近年來高等教育失衡，許多政治人物競相回到校園重拾書本，拿個碩士在職專班等高學歷，總給人高大上一新耳目，彷彿感覺政治圈不一樣了。林智堅這次的參選表現卻被立刻打回原形，原來政客素質比過去沒改變多少，徒有西裝筆挺、油頭粉面的虛表。

小英男孩、小英女孩，是真材實學，還是整形過的草包？我們當然相信總統蔡英文有識人之明，絕對不可能光憑虛有其表而看走眼，林智堅這回偷雞不成又賠了夫人，只能嘆時運不濟、老天爺不賞臉，真要拿些真本事給老百姓瞧瞧，否則萬一落選太難看，小英怎麼還敢再往中央擺？

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