民進黨桃園市長參選人林智堅涉及論文抄襲爭議、棒球場弊端疑雲一直燒、一直燒、一直燒，根據媒體報導蔡總統連續兩天在官邸緊急會商「換堅」事宜。林智堅團隊28日晚間證實，會後黨主席蔡英文要求拿出證據持續對外說明。蔡總統決定「全黨救一人」，還是任令事態演變「一屍五命」，恐怕陷入長考。

蔡總統召開「換堅」緊急會商，與會人士意見紛歧，否則不會難以定奪而多開了一天會議。其次，林智堅陣營證實「蔡要求林拿出證據持續對外說明」，意味著目前林智堅攤開的所有「證據」還不夠，且蔡英文也還未完全採信。有與會者私下透漏給媒體「據悉」以選委會不登記碩士學位、退回台大國發所碩士學位換取「不換堅」的說法，更顯示出疑點重重。

首先是，林智堅陣營對外釋放的消息更像是避重就輕。因為目前輿論所指林智堅涉及的爭議，不只是交代論文抄襲爭議而已，後續棒球場統包廠商巨佳營造弊端疑雲，這部分仍是未爆彈，不是厚著臉皮選下去就能解套。蔡總統要求的「證據」，實際上應該比新聞披露出來的還更多。

其次，查總統府28日發布29日媒體採訪行程僅列11:00桃園會展中心上梁典禮，並無9:40龍潭龍元宮參拜行程，顯然「換堅」緊急會商後，蔡總統已決定取消龍元宮參拜三人合體的行程，並非鄭文燦所謂的「臨時喊卡」。再與前一周蔡總統22日16:00新竹市普天宮參香、17:30參加新竹棒球場味全龍主場開幕戰行程做對比，新聞發布的重視態度完全不同。新竹和桃園選情吃緊，蔡總統大力護盤不可能厚此薄彼，取消龍元宮參香行程，總不能再犯「騙神明」的老毛病。

最後，如果林智堅陣營承認被蔡總統要求拿出「更多證據」持續對外說明，更合理貼切的說法應是，萬一拿不出「更多證據」，恐失去蔡總統的信任。

林智堅這些日子以來，有沒有「欺君之罪」的可能，蔡英文擺盪在「全黨救一人」與「一屍五命」之間陷入長考，換言之，「換堅」不是過去式，而是現在進行式。

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