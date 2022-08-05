中共4日進行常規導彈演習，據日本防衛省消息指出，有4枚導彈的軌跡被判斷飛越台灣本島上空，國防部以認為飛行路徑不構成危害，因此未發布防空警報；記者問總統蔡英文會不會擔心？有預計召開國安會議嗎？蔡總統避不作答。

有一就有二，老共已經說了，這是常規演習，以後就可能是常態。現在軍演已到了家門口，飛彈也穿越台灣還不只一顆，結果台灣連警報都沒響，那前兩天的萬安演習是演假的？

民國20年918事變怎麼點燃的？日本關東軍也是在瀋陽北大門軍區門口演習，前幾次日軍端槍衝到營區門口被東北軍阻攔，日軍嘻皮笑臉說｢演習！演習！｣，久了，東北軍也習以為常，不予以理會了。最後一次，日軍又衝過來，這次是子彈上膛、刺刀上肩，逢人便砍、見人就殺，一剎時北大營失守，東北整個淪陷。

老共飛彈穿越台北市，國防部說沒關係、總統聽而未聞，政府都在裝聾作啞，讓老百姓乾著急，已經有村里長在問｢防空洞在哪裡｣？

我們也想問，下次警報響起我們到底要不要躲？躲到哪裡去？

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