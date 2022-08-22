遭國民黨立委指控疫苗採購「封存」黑箱30年，2天後前衛福部長陳時中才公開澄清，衛福部並未將相關文件核定為「絕對機密」。據陳的最新說法，相關文件的處理是依據行政院的內規辦理，且是「保存」30年而非「封存」，可知這應是按《檔案法》的檔案管理作業。然而，即使衛福部真的尚未依《國家機密保護法》將相關文件列為絕密，但「機密之亂」好歹讓衛福部「擠」出疫苗1劑均價為765元的機密，也反而證明了「衛福布」的欲蓋彌彰。

陳時中提到疫苗採購屬於「巨額採購」，依據行政院的「機關共通性檔案保存年限基準」規定，與此有關的文件應保存30年，期限過後才得於製作電子檔或其他方式儲存後銷毀。該保存年限基準即是依《檔案法》所衍生，且巨額採購的標的物屬消耗性質者保存期限為20年，非消耗性質者為30年。這裡出現個問題，疫苗應屬於消耗性質的藥品，而陳時中又非常強調「商業保密」，那為何不依行政院所訂的基準只保存20年呢？

日前美國法院核准聯邦調查局前往前總統川普住所搜索，並起出約20箱各類檔案文件。這些公務檔案文件本應屬國家及人民所有，因其具有涉及人民權益與國家利益的「公共性」，故不能讓川普隨之帶進墳墓而永遠保密。我國的《檔案法》、《國家機密保護法》及《政府資訊公開法》都是基於相同目的所制訂。

衛福部的澄清既然說明了只是一般的檔案管理，那麼就應了解《檔案法》第1條的立法宗旨，在於「促進檔案開放與運用，發揮檔案功能」。因此，衛福部對於疫苗採購及諸如3+11決策的會議紀錄等資料，應以提供開放給一般民眾閱覽及運用為最高原則。然而，如果連立委依憲法權力進行監督時，文件中的到貨期程和數量也被遮蔽，這難道是販毒怕被警方知道嗎？

立委蔣萬安以其商務合約律師的經驗，說明採購契約中即使訂有保密條款，但也總會有「例外條款」，如法院、政府單位或監察機關要求，或是依據相關法令規定，就必須知會對方後提供資訊或公開。衛福部若不是心中有鬼，至少可以公開保密條款是怎麼寫的，以昭公信。

防疫指揮官王必勝雖稱，和疫苗廠商簽訂的保密協定期限有5、7年及其他不等，但當記者詢問最短的5年是哪個廠牌時，王必勝竟也保密。此外，我國採購了數種疫苗，若不公布廠牌，只再加說明最高與最低單價，難道也會違約？

衛福部採購疫苗的過程和檔案，不能總像變魔術時要罩上黑布。尤其，面對立委監督仍違憲而顢頇抗拒，民眾又豈有依法申請閱覽與運用的實質權利？（作者為民主文教基金會董事長）