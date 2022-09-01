大陸無人機連日飛至金門離島上空進行空拍，國軍起初不知所措，用石塊驅趕。遭人嘲笑後，蔡總統8月30日下令國軍用實彈射擊。果然9月1日在獅嶼上空擊落了一架無人機。美國白宮國安會發言人柯比31日表示，有鑒於中共在台海的侵略脅迫行徑，台灣憂慮合乎情理。

大陸無人機飛至金門離島上空，目的就是來騷擾我方，根本談不上情蒐。結果我方小題大作，一件由排長就可以處理的小事，竟然上報總統下令，還要求美國表態。看在中共眼中，恐怕要笑掉大牙。

我政府對無人機採實名制管理，未經註冊依民航法規定，至少開罰新台幣3萬元，無人機還會遭沒收。如果違規操作，也可能遭驅離甚至擊落。大陸無人機飛至我方領空，國軍或警方比照辦理即可，沒有甚麼好猶豫的。

我方如果不想惹事，對大陸無人機不予理會即可。大陸玩久了，自然覺得無趣。但是我方慎重其事，使得大陸趁機調戲一下我方。中共外交部發言人趙立堅宣稱「中國的無人機在中國的領土上飛一飛，這不是什麼值得大驚小怪的事」。

趙立堅的發言果然激怒了我外交部。於是在8月29日發出聲明稱：「針對中國共產黨威權擴張主義政府外事部門的說法，外交部嚴正駁斥如下：中國古有明訓，『不請自來謂之賊』，無論是闖空門或空中偷窺，台灣人民都不歡迎這種賊。中國共產黨威權擴張主義政府老把騷擾其他國家當作生活日常，『區域麻煩製造者』的頭銜果然當之無愧」。

我外交部發出此項聲明，自以為幽默，也出了一口氣。卻正好落入中共故意設下的圈套。顯得幼稚無比。

據報導，由於無人機體型小，移動速度快，一般戰士很難擊中。因此我陸軍已調派狙擊手及特種射手赴金門支援。空軍也調派機場「打鳥隊」助陣。國軍總動員，對付大陸飛來幾架小小的無人機。從第三者的角度來看，根本是鬧劇一場。

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