楊丞琳近日參與《還有詩和遠方3》的片段被挖出，她的一段話「在台灣沒吃過什麼海鮮」、「早年家裡的經濟壓力挺大的，其實吃海鮮是奢侈的」而引起許多網友的評論。台灣內政部6日在臉書PO文教大家一句面對詐騙的最佳回答：「笑死！」並列舉7大詐騙範例，不料其中包括「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，似是在訕笑楊丞琳。

楊丞琳在節目中已表明「早年家裡的經濟壓力挺大的，其實吃海鮮是奢侈的」，前文後理清楚，徐國勇治下的部門未查清旋即暗中施下「抗中保台」法術，斷章取義、企圖引領風向，以大陸的網路言語來說就是毫無「武德」、以大欺小、以勢凌人。

被批「尸位素餐」的徐國勇稱他的部門小編是在「宣揚反詐騙，請把真正意義看清楚，在台灣不會吃不起海鮮，年輕人用這個反詐騙宣導，我們支持他們」。楊丞琳是一名生於台北的藝人，與大陸歌手李榮浩結婚。按綠營的「邏輯」，李榮浩就是名陸配，有「通共」嫌疑。

徐國勇稱此文為「宣揚反詐騙」，但原文明顯是出自楊丞琳本人，徐國勇是含沙射影地暗示楊丞琳在詐騙了？莫非曾擔任龍山國小的小學教師、律師和電視台主持的徐國勇就沒有經歷家貧、就沒有經歷困苦，對一名有陸配的女性就如此沒有同理心。楊丞琳何錯之有，何故要把楊丞琳打成「通共」、「詐騙犯」。

東南亞人口販賣案已過逾1個月，徐國勇治下的部門現在才「宣揚反詐騙」，人口販賣案爆發之時，徐國勇是每天在發白日夢嗎？ 徐國勇當時稱對案件「偵辦到底絕不手軟」，到現時效果如何、偵辦了多少人，屈指可數。

2021年7月2日徐國勇在自己的FACEBOOK貼文(https://www.facebook.com/tommyhsu47/posts/2899121697014662) 稱「台灣打擊人口販運成效，連續12年獲得國際肯定！」、「我們將持續精進防制人口販運策略」，1年之後台灣人卻猛然驚醒自己身處在人口販運阽危之地，人人自危、受害者眾，似乎徐國勇這篇貼文很需要他的部門「反詐騙」吧？

所謂「知恥而後勇，不知恥而徐國勇」，兩岸皆知，對於徐國勇2019年時怒嗆中時記者，筆者仍記憶猶新。徐國勇的「勇」只在放一些捕風捉影的狠話。觀其躁狂的近況，不知道他當時是如何為人師表的。

（作者為深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員、大陸全國港澳研究會會員）

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