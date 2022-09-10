藝人楊丞琳的「海鮮奢侈說」引爆綠營玻璃心，行政院政務委員張景森卻不甘心，不肯承認是塔綠班自爆，硬要栽贓說是紅軍引爆，還故作迂迴，說這是一次成功的資訊戰，懸賞3萬，盼「網路柯南」能查出誰是點燃海鮮戰的第一把火。張景森這種「作賊喊捉賊」的心理，不正是玻璃心碎滿地的情狀？無地自容後想找個洞掩藏。

楊丞琳的「海鮮奢侈說」道出了那個時代人的童年回憶，引起很大的共鳴。不想這群今天吃香喝辣的塔綠班無法體會當年吃海鮮的奢侈，竟一時氣惱，容不得別人說「台灣的不是」，即使是真相也不行。於是集體出征，沒想到被打得灰頭土臉。

更離譜的是，內政部來摻一腳，PO文「笑死」，在部長徐國勇力挺小編下，搞了一地雞毛，無法收拾，最後是徐國勇被笑死。

該落幕了吧？沒想到不甘寂寞的張景森又從水裡冒出頭，高喊抓賊。這次的海鮮事件干小粉紅何事？火是塔綠班點燃的，藍營和一些長輩看不過去，才紛紛談自己兒時的吃魚經驗，排山倒海淹沒了塔綠班的聲浪。張景森看不下去了、動搖了。

楊丞琳接受陸媒訪問，綠營自己要圍剿，張景森卻說是紅軍發動資訊戰，「誘發綠營圍剿」。美女招搖市街而過，自己動心，卻怪美女，這真是神邏輯。還說要追查源頭的人，不就是陸媒嗎？要不要賞我3萬？

張景森在海鮮事件快熄火時順道點一把火，他才是資訊戰的另一個點火人，不是嗎？民進黨打認知戰不遺餘力，還故布疑陣說「難道不是紅軍嗎？」反問一句：製作火種、操縱風向的難道不是塔綠班？