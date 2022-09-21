對於國人而言，總統這個職位的重要性是無可取代的，因為這職位影響的層面絕對超乎想像，但是目前參選總統的門檻卻還是如此嚴格，導致一個全民領導人只能在少數人中做挑選，這不僅與真正的民主精神背道而馳，更可能衍生許多意料之外的後遺症，如果能夠放寬參選總統的門檻，才能落實主權在民的精神。

其實在憲法的規定中，之所以要將門檻做如此嚴格的限制，應該是擔心有許多人士來搗亂，影響到選舉的進行，更可能影響到選舉的公正性，但這種思維隨著資訊的發達與民智的提高，憂慮應該大幅降低，在這個時間點反而要思考如何讓民眾自己做決定，而不是由政府替民眾做特定的篩選。

就像這次郭台銘傳出被迫表態的事件中，大家當然知道這是假新聞，但是我們更應該從此事件去思考總統參選者的門檻問題，因為一千萬（按：保證金）是大數目，政黨推薦也是個大問題，這樣的門檻顯然已經將99%的民眾排拒在外，而這些在政治或經濟頂端的人，會真正了解民間疾苦嗎？

當我們回過頭看看從1996年以來選出的總統，或許他們有些出身自社會底層，卻也是在政治圈打滾數十年才有競逐總統大位的機會，也就是說他們早已不懂民間真正生活態樣，所以要具體回應民眾需求恐怕也是緣木求魚，更何況有來自雲端家庭的，他們更不可能了解民眾的需求了。

我們可以看到這次在俄烏戰爭中表現亮眼的烏克蘭總統澤倫斯基，他是一個演員卻有機會登上大位，他的表現恐怕是許多政治人物所望塵莫及，尤其他可以避免許多政治傳統中的窠臼，因此才有今天令人讚嘆的成就。在我們所厭倦的醬缸政治文化中，如果憲法只是保護這些無法為國家帶來新思維的舊勢力，那這樣的憲法恐怕就失去了真正的意義。

所以，希望大家可以認真地思考放寬參選總統的門檻，讓更多有心為國家服務的人有機會來競爭，或許無法在短時間取代原本的政黨或財團，但是可以讓民眾有更多的選擇，這才是民主真正的價值與目的。

我們在爛蘋果的選擇中已經痛苦很久了，其中的關鍵之一就是憲法對於總統參選門檻的保障是錯誤的，除了有保護特定團體或個人之嫌外，更是阻礙台灣民主發展的絆腳石，希望在18歲投票的爭議落幕之後，大家可以對這個議題做更深入的思考。

修憲是個大工程，但憲法的修訂是社會進步的作法，尤其一些顯然與民主精神不符的條文如果還是無法更動，那要談台灣的民主，恐怕會是天方夜譚，當政黨將精力放在競逐大位的同時，是否也該想想如何制定真正福國利民的政策呢？

（作者為正修科技大學通識中心教師）

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