行政院長蘇貞昌日前指出：「疫情已走到結束前的最後一哩路，規劃10月13日過境大解封」，疫情指揮中心更補充9月29日將先進行第一階段鬆綁，甚至連口罩都可以摘除，這些重大舉措讓這段時間疲於奔命的醫護人員憂心忡忡。

觀察近一周的平均確診人數，台灣仍然在全球前段班（僅次於日本、俄羅斯、美國及南韓），尤其防疫的最有效方式「疫苗接種」，12歲以下孩童及嬰幼兒接種率僅僅只有3成不到，貿然的全面解封，是否有個讓國人可以安心踏實的理由，防疫中心應該說清楚、講明白。

伴隨解封訊息釋出，廣大的商家則是樂瘋，終於盼到經濟復甦的曙光。影響最劇烈的觀光產業近年成了「慘」業，相較於疫情前衰退了35%，相關國旅的產值減少了1300億，餐飲業更是暗淡到讓許多百年老店吹熄燈號、關門大吉。醫界與商界兩種領域的心境截然不同，不管是語重心長的擔憂也好，亦或是挽救經濟也罷，主管機關與蔡政府應該要全盤考量及評估。

年底大選在即，民進黨要挽救頹廢低迷的選情，倉促的政策頒布，恐怕成為吃力不討好的兩面刃，既達不到目標又失去民眾信任。國人期盼的解封，不是解饞式的暫時性措施，而是無後顧之憂，可以重返過去正常生活的真正解放。疫情已逐漸消褪，蔡政府再不會掌舵，實在是不配繼續掌權了。

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