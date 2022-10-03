副總統賴清德為民進黨台北市長參選人陳時中站台助講時提到「台北市是疫情的開始」，國民黨立委李貴敏怒轟，﻿台北市絕對不是疫情的開始，疫情的源頭是國門失守，也是陳時中前部長的政策錯誤所造成。

李貴敏表示，民進黨不但一錯再錯，還在台北市民的傷口上灑鹽，只讓人懷疑這已經不是失言，而是企圖栽贓嫁禍；也讓陳時中先前對萬華民眾的致歉，顯得如此虛偽！

李貴敏痛批，台北市民何其無辜，要被民進黨的政治人物如此汙名化，還要承擔疫情失控的責任？過去一年多來，除了背負莫須有的罪名、忍辱負重外，陳時中主導的中央防疫會議也不邀請台北市跟新北市參加，陳時中是不是先説清楚，為什麼歧視台北市民？

李貴敏強調，最令人匪夷所思的是，這樣的前部長，居然還來參選台北市長，真的是台北市民的悲哀，台北市絕對不是什麽「疫情的開始」。拜託陳時中和民進黨就別再抹黑台北市和台北市民了，請立即向台北市民道歉、解封所有黑箱，並彌補過往對台北市民造成的傷害。

國民黨立院黨團書記長李德維表示，賴清德為了挽救陳時中的選情，已經語無倫次了，「誰是當時的衛福部部長？誰是當時的中央流行疫情指揮官？當然是陳時中」，奉勸賴清德，不要為了陳時中的選情就隨便抹黑台北市，所有市民都無法接受。