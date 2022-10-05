習近平即將邁入第3個總書記任期，沒有太多人探索新的任期會有什麼新的政策，畢竟執政十年了，路線已經定型。大家比較關注的是「動態清零」政策是否會終止或至少鬆綁？

清零政策行之有效，但失之太苛，沒完沒了的強制篩檢、密不透風的封城、株連甚廣的隔離、嚴防死守的國際管控，許多人民已經受不了，敢怒也敢言，還發生不計其數的次生災難。上個月貴陽發生27人死亡的重大交通事故，當中沒有一人是被篩檢出陽性，他們只是被認定為「密切接觸者」，被漏夜強制送去隔離，不幸冤死荒山。這是一起防疫事故，如果不是上級雷厲風行堅決清零，基層政府就沒有壓力連夜要將涉疫人員轉運他處。

真是夠了！動輒數千萬民眾同時被封管，無數經濟活動停擺，怨聲載道震天價響。全球都在解封中，絕大多數地區生活、生產與國境早已恢復常態，只有中國大陸以及澳門還鎖在幕中，出入境關卡重重，產業鏈的完整性迭遭破壞。國內外人士都認定，是習近平堅持清零的，不過了二十大不會放鬆，不過了明年兩會不會終止。

清零政策立過汗馬功勞，中國大陸大流行死亡數超少，其功不可沒，但病毒一再演變，重症數與死亡率已經大減，注射疫苗者比率也很高，診治病患壓力不大，所以防抗措施可以大減。各國多已從「防疫」走向「脫疫」，紛紛打開國門，鬆綁防疫措施，只要醫療體系足以收治病患即可。唯有大陸還在死守最初嚴苛的防控手段，導致人民痛苦難當。

清零政策之功在於保障人民生命安全，其過在於人道災難多而嚴重。現在已到改弦更張的時候了，二十大過後再不與時俱進，基本恢復常態，恐將超過民眾容忍底線，繼續干擾生產消費，甚至引起民眾反抗。清零的階段性任務達成之後就該大部分退場，若再戀棧不去，就要功不抵過了。

現在既然病毒的危害有限，人民的忍受力也有限，就不必也不能用高壓手段強行防抗疫情了。如果說壓低確診與死亡人數展現了中國體制的優越性，再堅持清零下去就會展露體制的專制性了；如果有效管控疫情體現了中共政府體系強而有力的執行力，再嚴管下去就要展露中共權力的高壓性了。一個賢能的政府能收也能放，能硬也能軟，能剛也能柔，現在應是放開、放軟的時候了。

習近平6月去了一趟武漢，自詡防疫措施是「最經濟的、效果最好的」，但在病毒變異之後，再不與時俱進，就不是他自信的「取得最後勝利」了，而是付出過多的代價，人民承受過度的痛苦，國際形象蒙受過大的損失，經濟也受到過多的傷害了。何況動態清零政策其實也不是一成不變，中間有過在緩和期略作調整，某些技術環節稍有放鬆。既然不是鐵板一塊，現在全球疫情趨緩，鬆綁大勢所趨，又有何理由繼續將「外防輸入、內防擴散」搞到密不透風的地步？即使疫情隨而擴大，只要不失控，且醫療體系不崩潰，也是必要付出的代價，不能因之而死守到不容一隻蒼蠅飛過的地步。

習近平3連任，如果要創造博海同歡的氣氛，最好的辦法是鬆綁疫情管控，人民會感激的。

（作者為資深媒體人）