美國商務部宣布，禁止向中國提供任何使用美國設備製造的半導體晶片。表面的理由是，避免中國透過晶片，發展大規模毀滅性武器。真實的目的，其實是為了圍堵中國發展超級計算機跟半導體。

這是到現在為止，美國對中國科技業最強力的攻擊。這個攻擊，依據的是使美國的「外國直接產品規則」(FDPR)。FDPR的意思是，只要使用美國技術，美國政府都有權隨時禁止銷售。這個霸王法律，過去比較常限制美商從美國向外頭銷售。

但2020年開始，美國就撒開來耍，直接用FDPR限制外國廠商，或甚至外國製造，賣產品、提供服務給中國。簡單說，FDPR這霸王法律，直接禁止別國超越美國。怎樣，威吧！我比不上你，就立法禁止你超越我。

FDPR讓中國退無可退，只能奮勇前進。FDPR的霸道無理，更違反人類常識跟共同利益。是的，半導體不可能繞開美國技術或美國設備。也許僅僅用到1%，那也被卡了脖子。但美國膽敢無恥的立這條法律，其實也就跟全世界為敵。任何科技研發，都可能要透過合法授權，用別人的科研成果繼續發展。包括美國發展科技、開發產品，也會用到別國的科技。

西方一直鼓吹「科學無國界」。利用所有人對「科學」的嚮往，收割科學發展的果實。但這條法律，直接打臉了「科學無國界」。只要是美國技術、美國設備、美國公司，就變成美國工別國的武器。原先的美國技術，只是用來增加商業利益、壟斷市場。現在，直接變成攻擊性武器。

全世界的科學研究，從此不可能再假裝歲月靜好。事情會變成，美國可以卡別人，別人如果用同樣的邏輯卡美國或別國，那會怎樣？每樣產品，裡面可能用到中國、日本、美國、歐洲技術。各國都可以有自己的FDPR，互相卡。難道只准美國卡中國？難道中國只能卑微的坐以待斃？

中國當然被迫要自己重新發展，完全不含美國，甚至不含任何外國技術的路徑。

以免未來B國C國D國都來卡脖子。技術於是變成要100%自有。以後再也不可以仰賴國際合作了。因為現在笑著臉跟你合作，下一秒可能就用跟你合作的技術，卡你脖子。

接下來，中國要仔細思考，要不要再繼續跟美國有任何科學合作？中國學生還要到美國讀書，做科研嗎？美國高科技界多少科研成果，都是華裔學者的研究成果？中國難道還要源源不絕地，讓自己的年輕頭腦到美國做科研，把科研成果變成美國卡中國的武器？

結論是，不要再騙人了。科學是有國界的。科學是攻擊性武器，會被用來打擊摧毀別國的經濟跟科學發展。美國會讓中國受傷。但受傷是短暫的，反而會迫使中國痛定思痛，另闢新徑。最後，人類科研創新，將會重新洗牌。（作者為作家）

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