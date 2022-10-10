蔡英文總統10日發表一年一度的國慶演說，在兩岸關係部分，除了重申「四個堅持」以外，還強調對岸軍事挑釁、破壞印太區域和平穩定，最後「硬中帶軟」表達對疫情解封後兩岸交流的期待，以及尋求雙方對話的可能性。蔡總統罕見表達避免兩岸兵戎相見，究竟能否化解台海危機，實在不容樂觀。

8月裴洛西訪台後的中共圍台軍演，共機、共艦迫近台灣人家門口，使得兩岸距離戰爭狀態僅有一步之遙，因而政府高層將此次國慶演說的涵義，解讀為「破除中國意圖建立的新常態」。但問題在於，這種新常態的破除口說無憑，如果沒有足夠實力，也缺乏足夠智慧，很難實質化解台灣的被動，最後還是淪為大外宣或大內宣。

更何況，單就大外宣角度而言，全球首富馬斯克在國慶前夕無預警拋出「台灣特別行政區」的倡議後，台灣在國際話語權上就已經輸了一截，反倒是更加凸顯出所謂「新常態」的存在。相較於馬斯克的俄烏和平方案，遭到澤倫斯基以及西方自由派的強烈質疑，馬斯克的台海論述卻難在西方輿論場激起水花，也看不到自由世界的任何重量級人物公開反對。

以駐美代表蕭美琴回應馬斯克的推文為例，「戰貓」突然不見了，而是四平八穩地表示：「台灣的自由民主不是賣的，任何關於台灣未來的建議，都必須和平決定、不受脅迫，並且尊重台灣人民的民主意識。」換言之，蕭美琴並未明確否認馬斯克的「台灣特區」也包括在「任何關於台灣未來的建議」之中，只是強調決定方式必須民主、和平。如果按照民進黨檢討在野黨的標準，蕭美琴這種言論完全可以視為「投降派」、「中共同路人」了。

由此觀之，台海軍事緊張升溫，一定程度上有利於對岸兜售「和平統一」主張，因而站在台灣的角度，需要絞盡腦汁的是如何降溫、緩和，而非一味火上澆油。再來看這次國慶演說，蔡總統居然談到台灣百姓正在踴躍投入民防學習，不免有一種給黑熊學院打廣告的感覺。眾所周知，台灣社會基本上對這種「全民皆兵」的論調無感，蔡政府卻反其道而行之，把少數人的激進思維拿到國慶演說層級大書特書，當然有向美方交「投名狀」的外宣意味，但這何嘗不是一種膨風呢？

不過，這次國慶演說有兩個亮點值得進一步觀望，因為某種程度代表了蔡政府有意管控兩岸風險：其一，釋出期待兩岸民間交流舒緩台海緊張，但加上了「兩岸邊境解封」的前提，說明要等大陸先放寬，台灣才會同步跟進。其二，以「理性、平等及相互尊重」作為與北京溝通的前提，這與2020年1月提出的「八字箴言」與去年國慶提出的「互不隸屬」相比，態度有所軟化，但北京要求承認九二共識的立場肯定不會鬆動，恢復制度化溝通仍然渺茫。

（作者為智庫研究員）