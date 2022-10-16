中美關係日益緊張，美國右翼政客與學者鼓吹承認台灣為主權國家，拜登政府雖不惜對中科技脫鉤，以嚴厲手段保護先進技術，但在地緣政治上卻更加謹慎，希望與中國建立有效護欄關係。在此背景下，台灣高度期望的《台灣政策法》確定無法完成立法，部分條文將納入《國防授權法》；拜登政府的「國家安全戰略」雖將中國列為首要地緣政治競爭者，但在台灣問題上仍重申一中政策，不支持台獨，無意挑戰大陸紅線。

美國威懾力漸削弱

柯慶生、傅泰林、葛來儀、黎安友與白潔曦5位重量級中國問題專家在權威《外交事務》期刊，聯合發表「如何避免因台灣而戰」，提出了有效的嚇阻必須結合「可信的威脅」與「可信的保證」的架構。類似論點並非首創，但柯慶生等人針對中美關係與台灣現狀提供了「平衡、清晰、完整、一致」的論述與模式，極具決策參考價值。

美國自冷戰時代以來就以「嚇阻」維繫台海和平，拜登國安團隊針對大陸軍力崛起現狀，要求台灣發展「非對稱戰力」，把台灣打造成「最大軍火庫」，讓共軍犯台必須付出慘痛代價，甚至遭到擊敗，同時有效提升美國軍力，加強在印太地區的前進部署，但政策面與實務面顯然存在很大落差，美國威懾力量逐漸削弱。

另一個威懾已不足以有效嚇阻大陸武統的原因是，中共軍事現代化與建軍作戰構想早以設定美國的軍事干預，一旦中共領導人決定對台採取軍事行動，代表中共下定決心，不惜代價一戰，無論是美台聯合威懾，或組織美、台、日、澳、英聯軍都難以阻止。

美國學者早已主張，除了威懾之外，華盛頓須提供「可信的保證」，保證台灣不法理台獨，大陸不武統。葛來儀等將這些概念擴大為美中台三方的相互威脅與保證，也就是當對方不採取被禁止的行動，應獲得相對保證。具體實施就是，台灣不能宣布獨立，美國不能承認台灣為獨立國家，大陸則不能對台使用武力強迫統一；三方都被威脅一旦超越紅線將承受損害，如自我限制，就不會蒙受重大利益損失。

台獨空間愈來愈窄

過去40年，三方威懾成功維持台海和平，但兩岸緊張情勢不斷上升，這個細膩的安排已形脆弱，五學者擔心美國政策如一面倒向支持台灣永遠分離中國大陸，可能刺激大陸加速攻擊台灣。觀察拜登國安團隊具體政策的操作，思維其實與五學者的主張接近，行政部門與國會的分歧愈來愈清楚，《台灣政策法》就是典型的範例。在三權分立原則下，行政部門不便公開反對，實際上是消極因應。

剛公布的《國家安全戰略報告》雖嚴厲批判中國，並宣示美國必然在美中戰略競爭勝出，但拜登政府在這份最重要外交政策文件中仍保留雙方「和平共存」空間，重申既定立場，也彰顯一中政策及不支持台獨，某種程度反映了相互威懾、相互保證的概念。大陸外交部對美國這份報告的反應傾向負面，認為美方繼續虛化一中政策，但對美中關係的長期影響，仍有待觀察。

兩岸曾在九二共識基礎上，建立「不獨、不武」的相互威懾與保證模式，民進黨拒絕接受九二共識，兩岸關係急速惡化，相互威懾、保證模式早已失效，蔡英文總統在國慶演說中表示，願在理性、平等及相互尊重下，和北京當局尋找雙方可接受的維持台海和平穩定方法，但只有喊話，沒有具體行動；反而在開放邊境時，刻意排除陸港澳居民，顯然沒有改善兩岸關係的誠意。兩岸關係愈來愈附屬於美中關係，漸漸失去自主性。

蔡英文從候選人階段就主張維持現狀，因而獲得美國認同，終能當選總統，6年來也得到美國強力保護，政局穩定。賴清德的政治基礎則是「務實台獨」，務實是台獨的形容詞。從拜登政府處理美中關係的政策軌跡，及其所彰顯的地緣政治及美中強權戰略競爭架構來看，台獨空間都愈來愈窄，賴清德2024年競選總統，內部聲勢最高，但外部風險卻愈來愈高。他的總統之路仍充滿挑戰。