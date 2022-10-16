近日拜讀李家同教授大作〈我國值得驕傲的機械工業〉，文中洋溢對機械產業的驕傲，但身為法律人的筆者不禁反思，法治良莠攸關人民幸福，其重要性不亞於機械產業，但驀然回首，解嚴至今，法律人是否也締造出值得國人驕傲的法律產業？敬謹分享以下幾點淺見：

一、防止民主偷渡至專制，最高行政法院應做人權「拱心石」！

我國解嚴後歷經3次政黨輪替（法律人主政逾20年）。近年在蔡政府一黨獨大下，不論是疫苗採購弊案、關閉特定電視台（如中天）等專制措施層出不窮，更甚者在「黨綱治國」下，「非核」、「台獨」等非全民共識之訴求，正在綁架全民意志中。當政府不再是「人民公僕」，民主脫序亟待法治匡正，此時司法院長許宗力口中「法治國穹頂上的『拱心石』」，不論憲法法庭、最高行政法院均是人民對抗政府霸淩的最後防線！唯有不斷作出值得驕傲的終審判決，才能由上而下帶動法官、檢察官、學者、律師(包括政府律師、企業法務）乃至法學院學生，創建值得驕傲的法律產業！

二、最高行政法院109年上字第1056號判決，敲響法律產業警鐘。

國府渡台迄今，筆者認為大法官會議與憲法法庭（新設）成績堪稱優秀，但對最高行之評價則有所保留。例如，最高行近期針對「27台人赴陸工作案」之判決，乃法治退步之顯例！本案曾女等27人因受僱大陸地區社區治理工作，遭內政部以任職於黨政軍機關為由裁罰每人10萬。本案台北高等行政法院108年度訴字第1948號判決認為，彼等職務內容難認有妨害國家安全或利益之虞，判內政部敗訴。判決中不乏諸多具民主法治高度之諍言，如「是否認同九二共識，乃係個人思想自由，如予以裁罰，形同懲戒個人之政治立場」和「（對中共之統戰手段）最佳回應之道應係更民主、更開放」。本案乃民告官之民主實踐，也是解嚴後「法制到法治」重要的里程碑。

然而最高行109年上字第1056號上訴判決，竟以「國家安全之重大性與不可回復性」之大旗，無視北高行保障人權之用心、改判曾女等人敗訴確定。筆者震驚，身為最高行法官，理應對釋憲實務（釋字644及釋字749等）嫻熟於心，卻未能如北高行以保障人權之視角，調整過時的兩岸人民關係規範，作出有利人民的裁判。更甚者，北高行雖為下級審，但判決論理鉅細靡遺，從兩公約人權內涵之詮釋，到憲法工作權、言論自由核心利益之重申，均顯北高行捍衛法治之苦心及掙扎，筆者反覆研讀，如此進步之判決何來法律適用錯誤之有？

其實，最高行判決前共計有維持原判、發回北高行更審，甚至聲請憲法法庭裁判違憲之選項，不僅免於自陷「法匠判決」之困境，更是作為司法節制行政、確保裁判公正之為所當為。但最高行反其道而行，僅以草率的文義解釋棄守作為拱心石之重任，難怪行政法院仍然背負著「駁回法院」之惡名？！最高行原可藉此案修補內政部與立法院之闕漏、構築上下有序的司法審級交流，卻大開法治倒車，可悲可嘆！

三、往者已矣，來者可追！法律人不能淪為「枯葉」、更警惕莫成為「隱匿的允諾者」。

追根究柢，人民無端涉訟源自行政機關對基本權保障意識之匱乏，作為行政處分第一線的內政部，本有不裁罰、不上訴及撤銷違法行政處分之權能，卻裝睡不醒！身為法律人，筆者以《法律人，你為什麼不爭氣》書中一段話與法律人共勉之：「我們不但不能容許自己成為敗壞法律人名聲的那片『枯葉』，也絕不能容許自己成為默許枯葉萎黃的『隱匿的允諾者』。」中華民國理當有值得驕傲的法律產業！（作者為法律人）