農業科技與環保、藝術結合，台灣大學農業研發團隊以「減碳精靈」阿凡達植物閃閃發光，獲得美國紐約Muse design award三大設計大獎，也贏得行政院國科會未來科技獎。Muse design award號稱設計界的奧斯卡獎，國內曾獲獎作品有台北101大樓、陶朱隱園與高雄愛河的燈光設計。

「發光植物進行二氧化碳固化技術」農業研發團隊由台灣大學生物產業傳播暨發展學系王淑美教授領軍，結合成功大學、中正大學、高雄科技大學、中央研究院等團隊努力，得獎作品是「減碳精靈」具有減碳功能的阿凡達植物，將成大蘇彥勳教授研究團隊所研發出的光轉換材料施作於植物葉面，讓植物在黑暗中呈現如電影阿凡達當中閃閃發亮的生命之樹。

發光植物作品獲2022美國Muse design award三項大獎，分別是「光學設計/農業光學」金獎、「產品設計/永續環境」金獎及「產品設計/未來科技」白金獎。

王淑美指出，獲獎的特色在於創作不但具藝術美學，也經科學證實具減碳功效，擁有改變世界的潛能。團隊研究發現，植物施作光轉換材料後，增加40％的固碳能力。這項科研成果也獲得國科會2022未來科技獎。