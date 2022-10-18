最近，「泰晤士高等教育」公布2023年世界大學排名，「放榜」結果讓許多台灣人既傷心又驚訝：台灣排名最前面的「自然」是眾望所歸的台大。但台大的世界排名一下子從113名滑落至187，這是因為台大的學術、教育水準真的一年內掉了這麼多嗎？

此外，引人注意的，是泰晤士排名中，對我國各大學的排名順序，與國人所知的「排序」有很大差異。尤其一向被認為是「頂尖大學」的清華大學、陽明交通大學、成功大學等校，都被私立亞洲大學超越。台灣的前四名分別為台灣大學、中國醫藥大學、台北醫學大學、亞洲大學；輔仁大學排名全台第12，遠遠超出眾多國立大學。這些結果是不是很奇特？

亞洲大學、輔仁大學，以及所有在此一排名有亮眼表現的大專院校，的確辦學認真，走出自己的特色路線，值得肯定。只是，它們能迅速超越眾多私立傳統著名大學以及國立頂尖大學，名列前茅，我們在驚艷之餘，真的相信此種排名的「代表性」嗎？有幾個高中畢業生，在選填志願的時候，會因為這個排名（而不只是獎學金）捨清大而就亞大？

其實「排名」是一種參考，也是某種遊戲，而不是「普世價值」。每個排名必然有其排序標準，而「名次」就是在特定排名遊戲的標準中可以得到的位置。以體育競賽來說，棒球、籃球、足球、田徑、拳擊、體操、舉重，在奧運亞運或職業競賽，各有其「排名」。當年籃球大帝Michael Jordan跑去打棒球，也只能在小聯盟裡勉強湊數；足球強隊如果集體去打拳擊，肯定鼻青臉腫；「體操冠軍」的意義，就是「在體操規則下得高分的人」，絕不代表這個人是全能，是「地表最強」，而只是「在這場競賽排名第一」，如此而已。

所以，「排名」要有意義，通常是單純的遊戲規則，而且範圍較小，比較準確。例如，亞運百米短跑名次，就是在這次百米競賽的成績；大學考試的「學測」，就是在那幾份考卷中作答的分數；數學科的期末考成績，就是測試「本班本學期數學科學習成果」。這種成績與排序是準確的，不過範圍很侷限，代表的「意義」也很窄：「本次」期末考數學考不好，不代表數學一定都不好，更無法顯示其他科目長遠學習成果。

這就讓我們看到「世界大學排名」的侷限與虛妄。請問，什麼叫做「好」大學？「優良」大學？全球這麼多國家，這麼多大學，種類特色以及目標如此多樣，能夠用一把尺普遍衡量嗎？「排名」之目的是什麼？是要幫助各國擬訂適當且符合國家需要的教育政策？還是要讓已經具有聲望的大學更容易募款？或是要提供學生選擇學校有清楚的指標？甚至是創造一個「評比排名產業」來獲利？不同的評比排名，會採取不同的標準，而得出差異很大的結論。我們該做的，是了解自己的目標，然後看看那個「排行」與我們的目標相關之處，藉此檢討、學習。而不是看「世界排名」、「全球評比」這類字樣就興奮得要去蹭。

這類全球排名，本質上就有一些學術圈都知道的侷限，甚至可說是偏見。例如，自然科學的「國界性」較不明顯，語文差異的影響不大，加上它們的「論文數量」遠遠大於皓首窮經才寫得出來的人文著作，所以重自然科學輕人文學科，就是常見的現象。凡是以人文社會學科為主的大學，通常在這種排名遊戲中比較吃虧。又如法律學，本質上就有相當高的在地性及實用性，在國際評比上難以和自然科學以及計量型的社會科學競爭「論文篇數」或「國際影響力」。但為了追求排名，法律學界又會貶抑大多數針對當地法律制度進行研究批判的作品，而鼓勵學者多多用英文撰寫跟隨歐美（特別是美國）理論的研究。

更根本的問題，是「學術聲望」或「學術影響」其實不只是來自學術本身，更源自學術機構所屬的國家之國力。例如，美國的法律學者不需要去湊合「國際趨勢」，他們針對「當地」美國的法律爭議，用本土語文（英文），純粹引用美國文獻，就美國法院裁判做一篇評論，就會成為國際矚目的焦點。美國最高法院做了一個墮胎案的判決，可以引起全球關注。即使那個判決對歐洲日本以及我國，沒有任何直接影響，更與台灣的墮胎法制相差甚遠，可是就能登上「國際級期刊」。（國際法、比較法的研究，反而在美國法學界屬於邊陲）相反地，台灣學者若針對我國的墮胎罪、優生保健法，以及相關的判決實務寫一篇更有深度的文章，投稿美國的法學評論，它們通常不會有興趣。如果用中文寫作，可以給台灣的立法者以及法院很多反思之處，對本地的法制改革也有貢獻。但這些「貢獻」在「國際評比」都是沒有分數的。

當2010年左右，各種大學國際評比出爐後，我就觀察到，台灣的學術研究與教育走歪了。留日留德的新進教授可能被迫要開設「全英語教學」的課程，社會科學的學者只想撰寫英文論文去投稿。學術的在地性、批判性，大幅被「蹭國際」取代。偏偏教育部與學界本該最有冷靜思考與看穿排名假象的能力，卻還一直以大學「排名前進」為目標，用各種補助指標去促使大學教授們做虛工。

要想排名大幅前進嗎？唯一的方法，是讓台灣成為名列前茅的「大國」—經濟大國、政治大國、軍事大國。在政經地位排名後面的小國，鮮少能夠在學術上跳級在前端。當台灣變成如美國、英國、法國乃至中國大陸那樣的大國時，台灣各大學都會排名在前。我們就算只寫台灣的墮胎法，也會成為舉世學習的對象。如果短期內做不到這點，那請先把底子打好，用紮實訓練與在地批判作為學術的根本精神。各種世界大學排名，就是純粹的參考指標與遊戲。（作者為國立政治大學法律學系副教授）

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