一場尼莎颱風共伴效應帶來急時豪雨，變成政治口水亂噴的泥巴戰。這種情緒性的反應對預防和解決下次類似的災害，毫無參考的價值。氣象局預計22日又將有新一波的熱帶低氣壓環繞全台，趕快面對問題，緊急拿出對策吧！不要人民又成豪雨受災戶了！

每次選舉期間，面對災情，政治人物都好似撿到槍，紛紛給人民兩張不同的變色臉，一是，如果自己做對了，而對手又做錯了，碰巧中央、地方不同黨，那就趁機海扁或反諷一頓，忘了對人民來說，政府就是一個，不能面對災情不同調。另一是，如果自己做錯了，不管對手做的對不對，互嗆一頓再說，忘了民衆才是最重要的利害關係人，錯失了第一時間改善的時機。

上週末的尼莎颱風在北部地區捲起的豪雨災情是典型事例。行政院長蘇貞昌在中央災害應變指揮中心，「抽問」地方縣市首長應急狀況。這次他引起全台新聞焦點的是宜蘭縣長林姿妙，雙方對話的內容各有認知、反應的不同，本是正常，但在媒體刻意炒作之下，又沾滿政治口水。另一是台北市長柯文哲，雙方是否開設二级以上災害應變中心各有判定的差異，兩人都是硬直口快型人物，加上民代、名嘴見縫插針，當然模糊了災害應變的主題。

這次台北市關水門泡車事件引發的爭議有二，先是從民眾受害者的角度，民眾的車泡了水，特別是有些民眾在關水門前，未及時駛離現場，當然不是小事。市府、議員和民眾要去追查的重點是，到底關水門的訊息市府是幾時幾分發出？是否應列為特別訊息，限時加快處理？前置時間夠不夠民眾反應？有些人用颱風預告的632拖吊車通知標準，基本是誤置的，因為，這次災情是瞬間豪雨所致，從中央這次也沒有預告颱風即可確知，不必因人設事。倒是隨著全球氣候變遷，今後瞬間豪雨可能經常發生，應急認定標準應及早加入。

其次，從應否開設二級以上災害應變中心的觀點，台北市府是有開設三級災害應變作業，相關工務、交通、民政、教育、水利、市場、警察、媒體、研考也都有連線運作，不能因為中央有開設便認為地方也應設立；何況，這次問題出在認定還不似颱風那麼明確的豪雨之上。至於，候選人去災區插花是不可取，也應加以規範。

根據氣象局預測，菲律賓東方海面又正有熱帶低氣壓形成，預計22日、23日最靠近台灣，同時東北季風增強，是否出現尼莎颱風相同雨勢有待持續觀察。危機管理重在預防，並善用知識、經驗和科學，就剩兩天不到了，政府不分中央和地方、在朝或在野，加油了！

（作者為國家公益發展協進會理事長）

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