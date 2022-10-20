雞不可失！養雞協會慶祝60周年慶，邀民眾參與「千人來吃雞」，圖為黑蒜雞湯。(高雄市農業局提供／林雅惠傳真)

高雄市養雞協會為了慶祝60周年慶，本周六日將在凹子底森林公園的神農市集舉辦「千人吃雞慶台雞」活動，每天下午4時提供500份黑蒜雞湯給民眾品嚐，另安排小雞舞帶動跳、九宮格雞智問答送甘蔗雞、認識標章宣導送CAS滷蛋等好禮，讓民眾有吃又有拿，雞不可失，邀請市民踴躍參與。

高雄市農業局表示，高雄養雞戶計336戶，養雞量約508萬隻，飼養量排名全國第六，雞肉雞蛋味美鮮甜為優質蛋白質來源，農業局為推廣國產土雞，於本周六日下午3時起在神農市集高雄市養雞協會的攤位有生鮮土雞全雞特賣，1隻320元、2隻只要550元，另還有產銷履歷的雞蛋特賣及土雞熟食等限量販售，賣完為止。

高雄市養雞協會也在現場精心準備黑蒜雞湯供市民品嚐，使用優質黑羽土雞加上發酵超過40日的台灣黑蒜燉煮成天然回甘雞湯，歡迎民眾在活動背板前舉牌拍照，於下午4時起依序排隊領取。

農業局表示，民眾若想品嚐肉質清爽甘甜、有香醇濃厚肉汁的甘蔗土雞，10月22日周六下午5時，請到現場挑戰九宮格雞智問答闖關，回答問題連成一條線，就可獲得甘蔗雞全雞1隻，限量50隻，送完為止。

高雄市養雞協會指出，現場除有美食可吃、有活動可玩、有禮物可拿，還可透過玩中學的方式，認識優質國產雞肉及雞蛋的認識，歡迎民眾蒞臨神農市集共襄盛舉。