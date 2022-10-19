振興藝文產業，台北熊好藝文券2.0預計發放共4萬份，每份500元，即日起至10月24日起開放民眾登記，10月25日抽籤後開放使用，文化局表示，民眾持藝文券至街頭藝人或演藝團體類型店家消費滿300元，可再獲得限量2000份的300元藝文券。

文化局表示，除推出「熊好藝文券2.0」外，更規畫兩項加碼方案，民眾持藝文券至街頭藝人或演藝團體類型店家消費滿300元，即可再獲得限量2000份的300元藝文券；熊好藝文店家則可依收券金額獲得額外5％獎勵金，鼓勵藝文店家宣傳行銷吸引民眾至店消費。

文化局說明，今年也編列2000萬元預算，推出「藝文展演振興專案補助計畫」，只要藝文團體在文化局所轄場館辦理藝文展演售票活動，並提出優惠民眾方案，即可申請補助，最高補助70％場租金額。

文化局表示，民眾只要下載台北通APP，或使用電腦透過網路介面（健保卡、自然人憑證、台北通（卡）會員）上網登記，也可於ibon機完成意願登記，即可抽熊好券2.0，登記時間即日至10月24日18時截止，抽中後10月25日開放使用。

此外，去年申請過熊好藝文券店家者可登入店家申請網站，只要確認資訊無誤，無須再次填寫資料即可申請，欲成為熊好藝文2.0店家的新夥伴只須備妥負責人身分證及銀行帳本等資料，填寫店家基本資料、上傳申請文件後，經審核通過即可成為熊好藝文2.0店家，並獲得專屬的店家QR Code。

台北市熊好藝文券藝文演藝團體街頭藝人