海山社區帶領長輩學習咖啡的基礎知識與手沖技術。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

《新竹生活》雙月刊即日起推出，此期封面主題是「接力新竹：老塹城正青春」，內文帶領讀者走入歷史悠久的竹塹城，尋訪老屋裡逐夢踏實的青創店家，介紹新一代藝術文化人延續深厚城市文化底蘊，展現無限創意。

代理市長陳章賢表示，此期的《新竹生活》介紹許多以老屋進行創業的青年團隊，與接力傳承藝文品牌的2代青年，包含「絕版影像館」藝術總監廖子寧、身兼「欣蕾舞團」團長與「艸羽田舞蹈劇場」製作人的王羽靖，透過深度報導，讓市民朋友看見新一代的創意青年正在努力以創意和執行力擦亮文化招牌。

他說，希望讀者能隨著刊物，趁著秋高氣爽之際走訪竹市舊城區，看見新竹在高科技產業外深厚的文化底蘊，並以消費、體驗，給予在老屋裡創業的青年朋友最實質的鼓勵。

文化局代理局長李欣耀指出，這期刊物內容有包括海山社區咖啡、竹市首部自製原創音樂劇《北斗星下的大煙囪》的創作背景介紹、活化中央形象商圈的努力。

由於出刊時節適逢新竹高中百年校慶，這期內容也特別邀約財團法人客家公共傳播基金會董事長陳板、作家林銘亮與新銳詩人蕭皓瑋，由跨世代的3位新竹高中校友暢談自由的校園給予其無盡的藝文養分。

市府表示，《新竹生活》雙月刊總共發行5000本，民眾可以在新竹市各藝文場館、市政府、文化局、圖書館群、新竹車站、主要飯店及台北、桃園、新竹、台中4處高鐵站等90餘據點免費取得，另也歡迎民眾利用手機平板電腦瀏覽月刊電子書，享受即時的閱讀體驗。