國民黨新竹市長參選人林耕仁今(20)日在競選總部成立客家、長青後援會，現場湧入超過兩百名支持者。林耕仁提及，新竹市有30.3%是客家族群，所以非常重視，也承諾會當最照顧市民的市長，「市民的大小事，未來都由我承擔起照顧的責任」。

「一個人走很快，卻也很孤單；一群人可以走的長遠，相互扶植，邁向共同目標的終點」。林耕仁今(20)日在臉書指出，他今天在競選總部成立客家、長青後援會，感謝現場超過兩百位支持者，齊心協力，做他的靠山。他承諾，要當最照顧市民的市長，市民的大小事，未來都由他承擔起照顧的責任。

林耕仁表示，新竹市有30.3%是客家族群，所以他非常重視。林耕仁說先前也有拜訪新竹縣長楊文科，未來一定會加強合作，將串接縣市政府相關資源，共同推廣客家文化，推動「大新竹客家願景」，將客家精神發揚光大。

林耕仁提到，照顧好城市中每一位長者，也是替年輕人減少壓力，老人年金不只續發，還會放寬標準，也會加碼重陽敬老金從2000到3000，實踐他所提出「舒適減壓，永續新竹」的市政願景。林耕仁喊話，咱在地新竹人只要團結，沒有什麼做不到，「最終的勝利，一定站在我們這一邊！」