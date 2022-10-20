民進黨屏東縣長參選人周春米今(20日)在臉書分享，教育是國家的施政重點，確保優質的教育環境，讓屏東孩子有高品質的教育，一直都是她努力的目標，這些年爭取了屏東70間老舊廁所、70所學校操場、20座風雨球場的整建，也推動了操場跑道整建的專案，未來將透過更全面的配套措施，帶給孩子們希望未來。

周春米指出，未來將繼續努力，為孩童提供安全、舒適的校園環境，致力深化提供幼兒教保的服務與終身教育的課程，全方位改善校園的環境，持續進行危老校舍重建、耐震補強建築結構，同時強化校園的安全防護系統，並爭取更多的資源，辦理國小課後照顧到6點，擴大延伸至國中端，穩穩接住每個有需要的孩子，也要強化佈建5G網路硬體設備，落實「班班有網點，生生用平板」的目標，縮短城鄉學習數位落差。

在教學內容上，周春米談到，將協助學校結合在地特色及社區資源，發展以學生為中心的學校本位特色課程，將努力建全師資人力結構，持續規劃師資穩定的方案；在幼兒教保與終身教育方面，持續提升公共化教保服務能力，並積極輔導私立幼兒園加入準公共幼兒園體系，也會輔導社區大學順應時代開設相關課程，並活化老人學習中心課程，擴大辦新住民學習中心，落實終身學習的目標。

周春米認為孩子是城市的希望，過去翻新學校基礎設備，未來會透過更全面的配套措施，帶給孩子們希望未來。