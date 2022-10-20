選戰倒數，各種耳語與假民調也紛紛出籠。國民黨今公開檢舉，民進黨台中市長候選人蔡其昌陣營近日散布假民調，意圖影響選舉結果，已不適合參選台中市長，要求中選會依公職人員選罷法究責開罰，不應再放任假民調亂竄成「助選會」。

國民黨文傳會主委洪孟楷呼籲，中選會主持九合一選舉選務上，應秉持公正客觀立場，不袒護特定政黨不實民調，對亂竄違法民調也應依法究責；此外，中選會還應積極宣導選舉民調依法須載明的必要資訊，要求發布方，也提醒民眾辨識。

國民黨今舉辦記者會，指控蔡其昌陣營近日散布與台中市長選舉有關，和普遍認知存在極大落差的假民調。洪孟楷表示，相關民調沒有來源、樣本數與執行機構資訊，也不知道執行過程為何，散布就是企圖影響選情。

洪孟楷說，中華民國國民要的是一個公平、公正、公開的選舉，選賢與能，讓人民做主，若有人刻意操弄假、散布民調，藉此魚目混珠以影響選舉，這樣行為罪大惡極。

洪孟楷說，剩下37天就要選舉，任何奧步或暗黑手法不能變成事實，中選會應該依法遏止，若持續漠視這樣的惡行，難道中選會已成民進黨附隨組織？

台中市議員黃健豪表示，公職人員選罷法規定，任何人發布選舉民調應載明負責調查單位與主持人等資訊，若違反規定，可開罰50萬元至500萬元罰鍰，但今天蔡其昌陣營在媒體、網路瘋傳假民調，卻不見中選會制止。

黃健豪說，蔡其昌陣營散布的假民調指稱，蔡與台中市長盧秀燕民調已經大幅拉近，數據與各家媒體民調有很大差距；而散布的「內部」假民調內容，也未說明調查執行機構等資訊，法定揭露項目未齊全，已明確違反選罷法。

黃健豪也提到，蔡其昌陣營造假已非第一次，疫情期間台中市兒童已打6萬多劑疫苗，蔡陣營卻宣傳只打7千劑的假消息，企圖影響台中市民人心；近日還透過媒體置入民進黨人士假街訪，為蔡輔選。

黃健豪說，蔡其昌參選以來，陣營製造假消息、假街訪、假民調情形頻傳，蔡有什麼資格繼續參選台中市長？國民黨台中市議員候選人鄭伯其也說，蔡其昌選不贏就做一些假訊息、假民調、假街訪等偷雞摸狗勾當，把台中人的臉都丟光。