國民黨文傳會主委洪孟楷、台中市議員黃健豪及台中市議員候選人鄭伯其今天上午召開「違法民調亂竄！中選會坐視不管！」記者會，抨擊民進黨台中市長候選人蔡其昌陣營操弄假消息、假民調與假街訪。蔡其昌今天受訪回應，總部從沒正式公布過民調，國民黨「做賊喊抓賊」。

國民黨今天記者會表示，台中很多沒有來源、非正式的民調流竄，批蔡其昌陣營亂放假消息、假民調，中選會應該要查。蔡其昌說，盧秀燕陣營整天公布「輾壓」蔡其昌的民調、「史詩級勝利」，講一些令人無法想像的數字，但他一向都表示尊重，因為不想敗壞選風，沒想到國民黨「做賊喊抓賊」。

蔡其昌表示，自己的競總沒有正式公布民調過，一路敗壞選風的是國民黨，整天發布讓人不可思議的民調，自己的團隊有自己的節奏跟民調，國民黨不要做賊喊抓賊，公道自在人心，盧市長若不敗壞選風就答應辯論，整天打擦邊球、花行政資源在防疫上，這些行為是對的嗎？

蔡其昌說，內部民調就是自己參考，沒有開記者會公布，國民黨卻在黨中央攻擊他的民調，一方面是做賊喊抓賊，二方面是國民黨害怕或發現狀況不對，急著用黨中央來攻擊我，這才是國民黨這個記者會最耐人尋味的地方。