上周末尼莎颱風因與東北季風產生共伴效應，替北部、東北部帶來驚人雨勢，多地也傳出災情。行政院發言人羅秉成轉述行政院長蘇貞昌裁示，對第一線救災人員表示肯定，也指示交通部全力搶通宜蘭受創嚴重的台7縣，面對錯誤訊息的傳播，也要求各部會第一時間需透過多管道澄清更正。

羅秉成於行政院會後轉述，蘇貞昌表示，在災情發生時，內政部長徐國勇第一時間應對得宜，設立中央災害指揮中心，蘇也在周日前往視察，並與宜蘭縣長、花蓮縣、基隆市政府視訊連線，了解各地災情。

另外受共伴效應影響，土石流、道路坍方、停電等災情，蘇貞昌肯定各地第一線救災人員，第一時間趕赴災區現場，連夜搶通坍方道路，宜蘭縣大同鄉累積1700毫米，造成大面積坍方，道路雙向不通，公路總局連夜搶通，17日先行撤離受困車輛，共297人，而受困於明池山莊的302名遊客員工，也在公路總局、地方政府全力動員機具以及人力搶通，桃園民間救難團體也提供的多部四輪驅動車的協助下，昨(19)日下午將所有有意願撤離的民眾都撤離。

蘇貞昌表示，由於本次台7縣崩塌7處，土石量體超過12萬立方公尺，路基流失長達330公尺，後續就崩塌路段的權限復通，仍請交通部在維護用路人的安全前提下積極辦理，在全面復通前，將維持白天戒護管制通行，夜間預警性封閉，非必要避免前往，以維護自身安全。

另外也有錯誤訊息傳播情形，蘇貞昌要求各部會，未來在災難的危機處理上，必須分秒必爭，如有不正確的錯誤訊息，要在第一時間澄清更正，並透過多方管道快速傳達正確資訊，避免誤解。