尼莎颱風造成多處道路災情，公路總局統計截至今（18）日下午5點30分為止，災阻路段增加到13處，其中桃園市復興區台7線多達6處柔腸寸斷，宜蘭縣大同鄉台7線也是6處，花蓮縣秀林鄉雖然只有1處台8線114.6K~120.6K關原至神木路段便道路基流失，但修復時間最久，預計11月7日才能搶通，修復時間將近3周。

公路總局統計災阻路段13處，台7線就占了12處，包括：桃園市復興區台7線大曼路段51.7K、51.8K、56.6K、56.7K都是坍方阻斷，57.2K路樹倒塌阻斷，58K碎石流阻斷，預計都是今晚9點搶通。

宜蘭縣大同鄉台7線明池路段68.4K、69.5K都是坍方阻斷，工務段儘速搶通中；74K是路基流失80公尺阻斷，預計10月31日搶通。宜蘭縣大同鄉台7線81.6K、83K排谷溪路段路基各自流失60公尺及90公尺阻斷，也是預計10月31日搶通。

另宜蘭縣大同鄉台7線86.4K~86.6K英士路段大規模坍方，預計10月22日搶通便道通行。

花蓮縣秀林鄉台8線114.6K~120.6K關原至金馬隧道路段，便道路基流失，預計11月7日搶通。

災情路段有3處，包括：桃園市復興區台7線49.8K大曼路段坍方阻斷部分搶通為施工便道；宜蘭縣大同鄉台7線84.1K英士路段路基流失已搶通施工便道；宜蘭縣大同鄉台7甲線0K~0.5K百韜橋路段完成單線搶通，並持續搶修。

另桃園市復興區台7線西端49.8K大曼路段目前已初步搶通，可供公路總局四輪傳動車救災管制通行，現場持續辦理其餘6處搶通作業，車內載有藥品，油料、食物，等現場搶通條件，將優先載送有緊急下山需求的民眾3人，安置遊客預計於19日下半天戒護通行下山。

公路總局表示，宜蘭縣大同鄉台7線東端沿線坍方多處，物資與油料運送困難，暫停物資運送作業，原由山青運送藥品接續由宜蘭縣消防局同仁攜帶藥品前進，預計於台7線68K處與明池派出所人員會合後，將藥品優先送往明池山莊。