中共二十大已經結束，長期觀察研究「中南海政治學」的許多海內外專家，正在撿拾跌破的眼鏡，重新回想，仔細爬梳，試圖對於進入總書記第三任期的習近平，他一人擘畫領導的團隊組成，以及未來5年可能的內外政策，找到合理的推估與詮釋。

一個在國際媒體前演出的「胡錦濤離場」片段，一個令多數分析家驚嘆的「政治局常委名單」，一個十足展現個人意志的「開幕報告與閉幕致詞」，勾勒出習近平個人對邁向「第二個一百年」以及全面建設社會主義現代化強國「新征程」的強勢思維，向國際社會與台灣傳遞了強烈的訊號。

作為事後諸葛，我們可以想像習近平「打破陳規」的風格尚未盡顯，長期執政不放手成為大家必須面對的事實，「馬克思主義中國化」還可以合理化諸多政策，「安全」成為施政考量的第一原則，「敢於鬥爭」則是選才與任事的檢證標準。凡此都將對台灣的前景形成極為重大的衝擊。

如果「祖國完全統一」不再是口號，「一定要實現，也一定能夠實現」就必然會有推進且有感的力道。習近平將「統一」做為「偉大復興」不可或缺的組成部分，雖然沒有訂出時間表，但「促統」的招數則會紛紛出台。

北京處理兩岸關係，基本上與中美戰略對抗、台美關係進展，以及我們的國家安全戰略及大陸政策相互連動。在中國大陸幾乎實質上放棄10年前所倡不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的「中美新型大國關係」，轉而認知必須以「敢於鬥爭」面對強權競爭的基本格局，「零和」與「新冷戰」的拉力就會凸顯，台灣正在被擠壓的困境也就更現實。

當前大陸對台政策指導，「促統、促融以『文』」，「反台獨、反干涉以『武』」，過去長時期以來「只有口號，暫無行動」的態樣，在二十大之後會有更多更大的改變。

過去只看國內政治權力爭奪與分配為最感興趣的賽局，自我感覺台灣安全無慮的慣用宣傳口號，已經一去不返。在可預見的未來，或至少在習近平總書記第三個任期內，我們一定會有不同的國安團隊來應對外交、國防、兩岸複雜且艱困的難局。

今年牽動美中台關係的三個政治日程，已經走完一個，隨後而來下個月初的美國「期中選舉」以及月底的台灣「九合一選舉」結果，絕對不僅僅是各自內部政治版圖的重劃，而更將是影響未來相當一段時間的戰略形勢新判斷。

從下個月的地方選舉到15個月後的總統大選，台灣人民將會決定我們以什麼樣的國安團隊，來面對前所未有且即將來臨的險境，使得中華民國走上延壽街，台灣邁向健康路。

（作者為淡江大學戰略所副教授、中華戰略暨兵棋研究協會理事長）